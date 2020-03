Oni koji misle drukčije ne razumiju ideju pomirbe Franje Tuđmana

Utrka za novo vodstvo HDZ-a broji svoje posljednje dane. Za dužnost zamjenika predsjednika stranke natječe se i Tomo Medved, umirovljeni general Hrvatske vojske, bivši pripadnik slavnih Tigrova, danas član Vlade na poziciji ministra hrvatskih branitelja. Na predstojećim unutarstranačkim izborima branit će boje tima predsjednika Andreja Plenkovića, pod motom “Odvažno za Hrvatsku”.

U timu Plenkovićevih izazivača čeka vas vukovarski gradonačelnik Penava. Zašto bi članovi stranke trebali ukazati povjerenje upravo vama?

Članovi stranke najbolje poznaju naš dosadašnji rad, naš životni put, karijeru i zalaganje za naše životne vrijednosti i temeljne vrijednosti HDZ-a i na tom temelju oni će odlučiti kome dati povjerenje. U ovoj kampanji članovi ne mjere samo ono što trenutačno prezentiramo, već su svoje dojmove o nama stekli svakim našim postupkom. Osobno, iza svakog svog postupka stojim i zato danas mogu tražiti povjerenje članova HDZ-a. U dosadašnjem radu dokazao sam da dano povjerenje neću iznevjeriti.

S Ivanom Penavom uvijek sam imao korektnu suradnju. Također, nakon unutarstranačkih izbora naša suradnja će se nastaviti. Kroz cijelu ovu kampanju potičem zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu i na tome ću do kraja ustrajati.

Posljednje četiri godine ova Vlada učinila je snažan iskorak u pogledu odnosa prema hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata i općenito stvaranju pozitivnog ozračja u odnosu društva prema hrvatskim braniteljima. U odnosu prema Vukovaru i za dobrobit vukovarskih ljudi, ova Vlada pokazala je veliko poštovanje i kroz konkretne mjere: donijeli smo Zakon o Vukovaru, mjestu posebnog domovinskog pijeteta, a u zakonu o blagdanima 18. studenoga uvršten je kao blagdan i neradni dan. Nema resora u Vladi koji nije konkretnim mjerama usmjerio potrebnu pozornost prema ovom gradu.

Kako uzvraćate na kritike tog protukandidata prema kojima država nije učinila dovoljno na procesuiranju ratnih zločina?

Ova Vlada osnovala je poseban Odjel za istraživanje ratnih zločina u Vukovaru. U određenim trenucima, prijašnjih godina, bilo je propusta oko procesuiranja, neke prilike za procesuiranje su propuštene, zločinci su postali nedostupni hrvatskom pravosuđu, ali ratni zločini ne zastarijevaju i u razdoblju koje dolazi dodatno ćemo osnažiti nadležna tijela u cilju intenziviranja postupaka protiv počinitelja teških kaznenih djela ratnog zločina. Ali nije prihvatljivo za to prozivati ovu Vladu, odnosno koristiti ovo pitanje u unutarstranačkoj kampanji prozivajući predsjednika Andreja Plenkovića i naš tim.

Izazivači, ali i dio birača, HDZ-u zamjeraju skretanje “ulijevo”. Vidite li vi takvo skretanje?

HDZ nije skrenuo ulijevo. Naša politika jasna je od razdoblja našeg prvog predsjednika do danas. HDZ se drži svojih temelja, svog svjetonazora i tradicionalnih vrijednosti. Uvijek smo bili stranka koja okuplja. Danas smo u desnom centru gdje smo od početka pozicionirani i tu ćemo i ostati u budućnosti. Oni koji HDZ žele vidjeti kao isključivu stranku ne razumiju politiku Franje Tuđmana i njegovu ideju pomirbe na kojoj smo stvorili državu.

No zbog čega je stranka i na europskim i predsjedničkim izborima ostvarila lošiji rezultat od očekivanog?

Moramo se svi zapitati koliko smo dali za stranku u kampanjama i jesmo li mogli više. Jesu li pojedinci, koji su danas jako glasni u kritikama, mogli uložiti više truda? Umjesto toga, oni su s figom u džepu, već tada, u svibnju 2019., počeli voditi ovu aktualnu unutarstranačku kampanju s ciljem oslabljivanja predsjednika HDZ-a kako bi im bio slabiji takmac za unutarstranačku utakmicu. Već tada nakon izbora razgovarali smo u stranci i uvidjeli potencijalne probleme. Ali bez obzira na to, HDZ je na europskim izborima bio relativan pobjednik. Isto vrijedi i za predsjedničke izbore, s dodatnim elementom da su oni izrazito personalizirani.

Smatrate li da je u unutarstranačkoj predizbornoj utakmici trebalo biti više govora o korupciji i klijentelizmu u stranci, samim time i u vrhu vlasti, a manje blaćenja oponenata?

Čitavu kampanju pozivam na argumentiranu raspravu o programima i našim vizijama HDZ-a i Hrvatske. Onaj tim koji pobjedi na ovim izborima kreira politike za parlamentarne izbore i zato je vrlo važno promišljati strateški, razgovarati o programima. O tome se, nažalost, manje čulo u kampanji jer nam je od početka nametnut fokus na osobnim obračunima pojedinaca nezadovoljnih svojim pozicijama. Moramo cijeniti našu stranku, uvažavati njezin doprinos u hrvatskom političkom prostoru i nastaviti se suočavati s pojedinačnim slučajevima moguće korupcije i klijentelizma. Te pojave štete HDZ-u i njima nema mjesta u stranci. Ako pogledate malo unatrag, vidjet ćete da se Andrej Plenković obračunao sa svakim takvim slučajem. Ne samo s onima koji su došli u izravan sukob sa zakonom, nego i s onima čiji je moralni i politički integritet na bilo koji način doveden u pitanje. Naš tim ima i imat će nultu toleranciju na korupciju i klijentelizam.

S kojim strankama biste formirali moguću koaliciju i je li suradnja s SDP-om za vas prihvatljiva?

O mogućim koalicijskim partnerima možemo konkretno razgovarati nakon parlamentarnih izbora. Mogući koalicijski potencijal vidim u svjetonazorski bliskim strankama. Koalicija s SDP-om nije opcija niti smo u stranci o tome razgovarali.

Na koji način će se HDZ, i s kojim programom, na parlamentarnim izborima suprotstaviti Miroslavu Škori i Suverenistima?

Program stranke Domovinski pokret ne mogu komentirati s obzirom na to da ga nisam vidio. HDZ će pobijediti na parlamentarnim izborima, a nakon toga ćemo razgovarati sa svjetonazorski i programski bliskim strankama. Program će biti sveobuhvatan, utemeljen na očekivanjima hrvatskih građana i vođen domoljubljem. Promicat ćemo nacionalne interese, zalagati se za obiteljske vrijednosti, ulagati napore u demografsku revitalizaciju, za pravednu i učinkovitu državu te u konačnici uspješnu i razvijenu Hrvatsku. Pitanje neovisnosti i suvereniteta riješili smo međunarodnim priznanjem i pobjedom u Domovinskom ratu. Danas je pred nama pitanje demografskog opstanka, prosperiteta, sigurnosti i međunarodnog položaja naše domovine. Hrvatska demokratska zajednica najjača je stranka i u skladu s time se i ponašamo.

Ima li, prema vašem mišljenju, nakon unutarstranačkih izbora mjesta u HDZ-u za Plenkovićeve oponente?

Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja okuplja. Isto vrijedi i u ovom slučaju. U HDZ-u ima mjesta za sve koji nisu prekršili Statut stranke i žele biti članovi stranke.

Hoće li biti sankcija za članove stranke koji su se posljednjih dana odazvali na skupove Mire Kovača i njegova tima?

HDZ je pokretač demokratskih promjena u Republici Hrvatskoj i sam način biranja na ovim izborima, na kojima se izravno bira čitav niz funkcija po novom Statutu, dokazuje da smo stranka na najvećem nivou demokracije, stoga nema razloga za takve indicije.

S obzirom na aktualnu migrantsku krizu, mislite li da je vojsci mjesto na granici?

Nacionalna sigurnost jedno je od primarnih pitanja kojem smo trenutačno posvećeni. Probleme s migrantskom krizom uspješno rješavamo već godinama. Do sada smo se suočavali s puzećim migracijama, međutim, nova situacija na grčko-turskoj granici zahtijeva i drugačiji pristup. Naša dugoročna politika daje odgovore i na taj problem. Zalažem se za rješavanje problema u njegovu ishodištu. Hrvatska policija uspješno obavlja zadaću čuvanja državne granice. U cilju jačanja kapaciteta granične policije te u tehničku opremu za nadzor granice uloženo je više od 270 milijuna eura. Glede angažiranja Hrvatske vojske na poslovima čuvanja granice, to pitanje regulirano je Zakonom o nadzoru državne granice, dakle u slučaju eskalacije migrantske krize razmotrit će se mogući oblici uključivanja Hrvatske vojske u potpori hrvatskoj policiji na granici ako i kada to bude potrebno.

Jeste li zadovoljni suradnjom s predsjednikom Plenkovićem kada je riječ o vašem resoru, tematici hrvatskih branitelja?

Iznimno sam zadovoljan suradnjom s predsjednikom Plenkovićem i to je razlog moje kandidature za dužnost zamjenika predsjednika HDZ a. Od samog početka, predsjednik je pokazao razumijevanje za probleme hrvatskih branitelja i nužnost očuvanja dostojanstva Domovinskog rata. Sve mjere, aktivnosti i programi koje provodimo u Ministarstvu ne bi bili mogući bez pune potpore predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Smatrate li da će honoriranje informacija o nestalima iz Domovinskog rata naići na odaziv onih koji su ih dosad skrivali?

Nadam se da će, pored njihove savjesti, i taj model motivirati pojedince, kao što očekujem da će i prekršajne odredbe dati doprinos u rasvjetljavanju sudbina nestalih. Naglašavam da se pitanje sudbine nestalih osoba mora rješavati institucionalno i stoga smo prvi put donijeli Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu. Pitanje sudbina nestalih danas je najteža posljedica Domovinskog rata. Dužni smo ih pronaći zbog njihovih obitelji koje već gotovo 30 godina nemaju spokoj i svakoga se dana bude s istim pitanjem.