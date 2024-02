Ljevica u Saboru nakon imenovanja Turudića: 'Rubikon je prijeđen, a pale su i maske'

Nakon što je Ivan Turudić danas glasovima vladajuće većine izabran za novog glavnog državnog odvjetnika ujedinjena lijeva oporba napustila je sabornicu te je, postrojivši se na glavnim stepenicama zgrade parlamenta na Markovu trgu, održala zajedničku konferenciju za medije tijekom koje su čelnici njihovih stranaka komentirali što se to zapravo danas dogodilo u Saboru.

- Mi koji stojimo ovdje na ovim stepenicama u ovoj najvažnijoj instituciji i najvišem predstavničkom tijelu ove zemlje, želimo pokazati da je danas prijeđen Rubikon. Danas su ljudi koji su dobili 240 tisuća glasova manje od onih koji sad stoje ovdje pokazali političko nasilje te iskazali prezir prema bilo kakvom uvažavanju i bilo kakvim argumentima. Mi na to nećemo pristati jer Hrvatska ima alternativu. Bio bih zadnji koji bi pozivao na ulicu, na pobunu. Tražim da se sve što se može i treba rješavati u ovoj instituciji, rješava ovdje. Današnje političko nasilje i nametanje bez ikakva uvažavanja, štoviše uz obilje uvreda, pokazuje da moramo istupiti zajedno. I zato pozivam sve nas ovdje da preuzmemo odgovornost za ono što moramo preuzeti, da budemo ta alternativa Hrvatskoj koja tone, propada i puzajući ide u jedan krajnje opasan, nedemokratski mulj koji nam se podastire u strane ove Vlade. Puzajuće iz godine u godinu, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec - Rubikon je pređen. Nećemo se pomiriti s tim i poduzimat ćemo akcije do kraja ovog mandata i dulje ako bude bilo potrebno, ali s ovakvim se stanjem nećemo i ne želimo miriti - poručio je na početku Davorko Vidović u ime Socijaldemokrata.

Nakon njega riječ je uzeo SDP-ov Peđa Grbin koji se u svom govoru osvrnuo i na izravnu prijetnju koju mu je tijekom rasprave u sabornici prije samog glasanja o Turudiću uputio HDZ-ov Josip Đakić kazavši da je Grbin "prvi kriminalac na redu kojeg se treba hapsiti kada se izabere novi glavni državni odvjetnik".

- Kao što je već rečeno, Rubikon je definitivno pređen. Ali isto tako, pale su i maske. Danas smo od zastupnika HDZ-a vrlo jasno čuli koji je razlog za izbor Ivana Turudića. A to je da bi se njihovi politički oponenti hapsili. I to su danas vrlo jasno rekli. Da li su se zaboravili, opustili, ne znam. Ali činjenica je da nije dovoljno da smo za državnog odvjetnika dobili čovjeka koji laže, čovjeka koji se druži s kriminalnom miljeom, nego smo danas od kriminalne, presuđene organizacije od prije poznate policiji, čuli da će nas hapsiti. Nakon što Turudić postane državni odvjetnik on je dobio nalog od svojih političkih pokrovitelja. Od onih čije je dečko. I danas upozoravamo na to, ali nastavit ćemo s akcijama i dalje jer ova priča danas nije gotova. Ona je danas tek počela. A nakon izbora jedna od prvih, ali doista prvih stvari, radi higijene našeg društva i higijene našeg pravosuđa koje treba ozdravljenje, Turudić će dobiti nogu u guzicu. Isto kao što će to dobiti Plenković, tako će dobiti i ovaj drugi. Jer je to ovoj zemlji prijeko potrebno - kazao je Grbin.

Dosta je ruganja

Zatim je osvrt na ono što se netom odigralo u sabornici dala Sandra Benčić (Možemo!) koja je noć prije samog glasanja provela prosvjedujući na Markovu trgu.

- Ono što smo danas vidjeli jest da je politička stranka pravomoćno osuđena za korupciju izabrala glavnog državnog odvjetnika točno po svojoj mjeri. Dakle, za glavnog državnog odvjetnika odabrana je osoba koja dokazano laže, koja dokazano prikriva ključne činjenice o sebi, osoba koja se druži s ljudima iz kriminalnog miljea, osoba koja je evidentno odavala informacije iz istraga osobama kojima to nije smjelo. Dakle, Ivan Turudić jest u punom smislu riječi određen HDZ-om, a sada će i HDZ biti određen njime. Žao nam je što smo ikada sjedili u ovoj sabornici s ljudima koji su posljednjih dana građane vrijeđali i rugali im se. Andrej Plenković rugao se svim građanima i svima nama koji živimo u ovoj zemlji kada je rekao da Ivan Turudić nije lagao, nego je bio "reduciran u izričaju". Rugao se svima nama kada je govorio da se Zdravko Mamić vozio s Turudićem u autu po noći skrivajući se od građana zato da bi razgovarali o nogometu. Ali tog ruganja je dosta i građani su ovih dana pokazali što misle o njegovom ruganju. Pokazali su da još uvijek ima otpora u ovom društvu i ako nam taj otpor oduzmu, oduzeli su nam i nas same i društvo, ali to još uvijek nisu uzeli. Ukrali su tvornice, ukrali su nam infrastrukturu, ukrali su nam zemlju, ukrali su nam institucije, ali ne, nisu nam uzeli otpor. I samo po tome smo još zemlja. I kakav otpor ova zemlja ima, to će oni vidjeti u narednim mjesecima, a nadamo se da će izbori biti vrlo brzo i da ćemo onda pokazati kakva dobra zemlja možemo biti - poručila je Sandra Benčić obraćajući se svim građanima i građankama ove zemlje.

Benčić za Večernji otkrila što su im građani nosili na Markov trg: 'Mi smo njihov glas'

Uslijedilo je obraćanje i čelnika HSS-a Kreše Beljaka.

- Danas je cjelokupna hrvatska javnost vidjela što je i tko je Andrej Plenković i što je HDZ. Radi se o jednoj organizaciji koja je upropastila Hrvatsku, koja upropaštava Hrvatsku već 30 godina. To je nakon ovog zadnjeg poteza jasno većini ljudi u Hrvatskoj. Car je gol. Iako Plenković nije car nego mafijaški bos. I po tome je preteklo i Franju Tuđmana koji je uništavao Hrvatsku 90-ih privatizacijskom pljačkom i posebno Ivo Sanader koji je mali sitni prekršitelj u odnosu za Plenkovića. Andrej Plenković je ovim potezom pokazao da se boji jer nema drugog odgovora zašto bi netko ustrajao na svom prijedlogu nakon cijelog niza afera sa SMS i WhatsApp porukama koje su duboko kompromitirale njegovog kandidata. Pritom uopće nije bitno je li riječ o Turudiću ili bilo kojem drugom HDZ-ovcu. Za mene su svi HDZ-ovci isti. Isti je onaj koji krade i onaj koji mu drži ljestve. I nadam se da će ljudi koji će zaokružiti tu kriminalnu organizaciju na sljedećim izborima biti manje nego ikad u povijesti. Nakon svega Plenkoviću ne preostaje apsolutno ništa drugo nego da trenutačno podnese ostavku, raspiše izbore i da građani odluče na izborima koji je daljnji smjer države. Nastavljamo li u ovom smjeru kojim nas vodi HDZ, to je sramotan smjer propasti. Nitko ne može biti gori, nijedna politička opcija u Hrvatskoj ne može biti gora od HDZ-a. I to je HDZ dokazao. Nadam se da će izbori biti što prije i uvjeren sam da će ljudi na ovim izborima masovno izaći, odazvati se i da će kriminalnoj organizacija reći - ne, a da ćemo mi formirati parlamentarnu većinu i da ćemo zakonski spriječiti taj isti HDZ da postoji kao politička opcija jer oni nisu nikad niti bili politička opcija, nego kriminalna sekta, što je uostalom potvrdilo njihovo pravosuđe, ljudi koje su oni imenovali. Kada dođe do slobode i pravog suđenja, vjerujem da tu kriminalnu bandu više nikada nećemo gledati ni u Saboru ni u Banskim dvorima - naglasio je Krešo Beljak.

Kuda Plenković okom, tuda Turudić skokom

Potom je izjavu dao Davor Nađi iz Fokusa.

- Ovih dana, nažalost, svjedočimo sumraku demokracije u Hrvatskoj. Svjedočimo nastavku nasilnog HDZ-ovog napada na sve državne institucije, sada je samo na red došao DORH. Dakle, imamo situaciju da se za jednu poziciju na koju se mora birati osoba neupitne moralne jasnoće, izabire osoba koja je kompromitirana na sve moguće načine na koje je to moguće biti. Jednostavno, nije se smjelo dogoditi da danas parlamentarna većina izglasa takvu osobu na takvu bitnu poziciju. Ali, to je HDZ-ov obrazac. Vidjeli smo jučer odluku Ustavnog suda koja također je išla u smjeru kuda Plenković okom, tuda Ustavni sud skokom. Tako možemo računati sada da će i Turudić na čelu DORH-a - kuda Plenković okom, tuda Turudić skokom. Jednostavno, to u demokratskoj uređenoj državi tako ne smije biti. I svi mi iz oporbe ćemo se potruditi da napravimo ono što stvarno treba napraviti, a to je da na izborima smijenimo HDZ i onda počistimo sve to što treba počistiti. Jer HDZ je rak-rana ovog društva, oni su ušli u svaku poru društva, od lokalnog nogometnog kluba i vatrogasnog društva do čelnika DORH-a i svih drugih nacionalnih institucija na koje su stavili šapu. Tome ćemo stati na kraj, HDZ će biti poražen na izborima - poručio je Nađi, a zatim je riječ uzeo Reformist Radimir Čačić.

- Danas svjedočimo potpunom nestanku i zadnjih natruha pravne države, ionako nefunkcionirajuće. Nažalost, u kombinaciji s Lex AP-om preuzimanje funkcije državnog odvjetnika od stranačkog dečka - postala je to eksplozivna smjesa. Pozivam da sudačka struka, predsjednici Vrhovnog suda i Visokog kaznenog suda, jer to sigurno ministar pravosuđa neće učiniti, barem pokušaju zaštititi dignitet sudske vlasti i pravosuđa u cjelini, sprovedu stegovni postupak jer je potpuno neosporno da je Turudić lagao pred saborskim odborom, i da time pošalju poruku koliko je ovaj potez Plenkovića i HDZ-a direktno na tragu uništavanja ove zemlje - kazao je Radimir Čačić na kojeg se nastavio Emil Daus iz IDS-a.

Pljuvanje u lice pravosuđu, pravdi i građanima

- Autokratsko vođenje ove države je nešto na što upozoravamo već dosta vremena. Način na koji se to radi i ono čemu je počeo služiti Sabor zapravo je poražavajući za jednu parlamentarnu demokraciju i za jednu zemlju Europske unije. Ovo danas zapravo je kap koja je prelila čašu. Iskreno se nadam i duboko vjerujem da će u što skorije vrijeme baš ovaj politički spektar preuzeti upravljanje ovom zemljom jer su HDZ i njegovi koalicijski partneri izgubili svaki kredit i kredibilitet da to čine i dalje - ocijenio je Emil Deus, a onda je svoj komentar iznijela i Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom.

- Sve čime je Ivan Turudić kompromitiran očito mu je bila glavna referenca za izbor i njegovo postavljanje za glavnog državnog odvjetnika. To govori u prilog tome kakve su namjere Andreja Plenkovića, a to je sprečavanje tijela kaznenog progona da pokrenu kaznene postupke upravo protiv njega, kao i protiv ostalih korumpiranih ministara. Zato danas poručujem građanima, državljanima Republike Hrvatske, nacionalnim manjinama, svim dobrim ljudima kojima je ova lijepa zemlja bila dom - mi više nemamo Hrvatsku. Oteo ju je HDZ kao kriminalna interesna skupina koja je okupirala sve državne institucije. Staviti kompromitiranog suca na čelo DORH-a je zapravo pljuvanje pravosuđu i pravdi u lice, ali i pljuvanje svim hrvatskim građanima u tanjur njihove budućnosti jer iz ove države odlaze njihova djeca, odlaze s jednosmjernom kartom jer za njih nema više povratka. Naš zajednički cilj nakon izbora, a vjerujem da ćemo na izborima dobiti priliku dati ovoj zemlji novu nadu i novi početak, jest to da promijenimo kroj koji je HDZ uspostavio davnih dana. To je kroj izbornih jedinica, teritorijalnog ustroja. I to je način na koji su posložena ključna državna tijela i institucije koje ne mogu obavljati svoje zadaće. Ako se ujedinimo oko tog cilja, vjerujem da će nas i građani podržati. To je naša zadnja šansa - istaknula je Dalija Orešković na koju se nadovezala Marijana Puljak iz stranke Centar.

VIDEO: Turudić je novi glavni državni odvjetnik, oporba pozvala na minutu šutnje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nakon svega što smo vidjeli ovih dana, nakon svih afera, nakon poruka "di si lipa, di si radosti", nakon ove rasprave danas u Saboru i konačnog glasanja i izbora Turudića na čelo DORH-a, nakon što je HDZ preuzeo i zauzeo sve institucije, nakon što se i Ustavni stavio u službu predizborne kampanje, jedini izbor koji se pred građane postavlja jest - ili HDZ ili Hrvatska. Jer Hrvatska ne može naprijed ako je na čelu HDZ. Zato građane pozivam da biraju žele li nastaviti na način kako je sada, a to je da jedna stranka upravlja svim institucijama pa da onda imamo stranačku državu straha u kojoj se bojite iskazati sve što želite, ili želite pokazati Plenkoviću da treba otići i želite graditi uređenu državu jednakih pravila za sve. Pozivam i one koji su dosad podržavali HDZ, koji su im omogućili da ovih 30 godina opljačkaju ovu državu i da smo danas među najsiromašnijim zemljama Europe - odustanite od podržavanja HDZ-a. Nemojte izaći na izbore. A svi ostali, izađite na izbore i pokažite HDZ-u da je vrijeme da ode - i Marijana Puljak imala je poruku za građane.

Plenkovićeva izravna prijetnja DORH-u

Za kraj, medijima se i građanima obratila i Katarina Peović iz Radničke fronte.

- Ova melodrama "di si lipa" jedan možda čak i ljepši aspekt cijele priče. Naime, Ivan Tudorić je bio sudac općinskog suda u Virovitici u trenutku kada Srbima oduzimala imovina. On je sigurno bio sudac u trenutku kada se 17 slučajeva tzv. ogluhe riješilo u njegovo vrijeme. Znači, riječ je o tome da su nasilnici i veliki domoljubi, kao što je recimo Turudić, 90-ih došli do svojih pozicija tako da su ne samo lagali, što je ovdje evidentirano, nego su sudjelovali u krađi i otimačini. Turudićev doktorski rad s naslovom "Oduzimanje nezakonite imovine" trebalo bi preimenovati u "Primarnu akumulaciju kapitala" jer je to ono što se zbivalo uz pomoć Turudića i drugih sudaca Turudića u Hrvatskoj u to vrijeme - podsjetila je Katarina Peović.

Novinare je potom zanimalo kako se gleda na jučerašnju izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je DORH-u poručio da se drži svoje nadležnosti i ne petlja u rad Vlade. Može li se to smatrati prijetnjom, pitali su novinari.

- Da, to se može smatrati prijetnjom. To je toliko jasno i evidentno da se to ne može i ne treba dodatno elaborirati. To je prijetnja. Plenković je jučer prijetio DORH-u isto kao što zadnjih nekoliko tjedana prijeti svima vama novinarima s Lex AP-om i želi vas time ušutkati. Ili kao što Đakić danas prijeti meni da sam prvi na redu kada Turudić preuzme dužnost - uzvratio je Peđa Grbin kojem je bilo postavljeno i sljedeće pitanje - ako je izbor Turudića Rubikon koji se nije smio prijeći, zašto se jučer niste pridružili prosvjedu koji je na Markovu trgu organizirao Možemo?

- Neki su naši članovi bili na tom prosvjedu. Podrška je tu. A o daljnjim akcijama koje ćemo raditi zajedno obavijestit ćemo vas na vrijeme. A vjerujte mi, bit će ih. Ali idemo korak po korak - znakovito je najavio Peđa Grbin.