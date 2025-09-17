Ogorčene obitelji talaca optužile premijera Netanyahua da žrtvuje njihove najmilije

Izrael je jučer objavio početak glavnog dijela svoje kopnene operacije u gradu Gazi, i to izjavom da "Gaza gori". Izraelski ministar obrane Yisrael Katz izazvao je val osuda nakon što je, usred najnovijih valova izraelskog bombardiranja Gaze, javno pohvalio razaranja i stradanja civila. Na platformi X objavio je poruku: "Gaza gori, a vojska udara željeznom šakom." Njegova izjava došla je u trenutku kada su brojni izvještaji potvrdili da su meta napada bile stambene zgrade prepune ljudi, od kojih su mnogi ostali zarobljeni ispod ruševina. Prema dostupnim informacijama, većina poginulih i nestalih su žene i djeca.