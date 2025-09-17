Naši Portali
'GAZA GORI'

Ogorčene obitelji talaca optužile premijera Netanyahua da žrtvuje njihove najmilije

Autor
Hassan Haidar Diab
17.09.2025.
u 14:30

"Ono što se događa u gradu Gazi nije nešto što bi ijedan scenarist mogao osmisliti, čak ni kao filmsku fikciju", kazao je za Večernji list palestinski novinar Imad Eid

Izrael je jučer objavio početak glavnog dijela svoje kopnene operacije u gradu Gazi, i to izjavom da "Gaza gori". Izraelski ministar obrane Yisrael Katz izazvao je val osuda nakon što je, usred najnovijih valova izraelskog bombardiranja Gaze, javno pohvalio razaranja i stradanja civila. Na platformi X objavio je poruku: "Gaza gori, a vojska udara željeznom šakom." Njegova izjava došla je u trenutku kada su brojni izvještaji potvrdili da su meta napada bile stambene zgrade prepune ljudi, od kojih su mnogi ostali zarobljeni ispod ruševina. Prema dostupnim informacijama, većina poginulih i nestalih su žene i djeca.

Glad Hamas Izrael Benjamin Netanyahu Gaza

