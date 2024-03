Policija se oglasila o napadu na djelatnika Hitne: Pijani muškarac (42) se još i zabio u ogradu kafića

Sramotan incident u Novom Glogu, mjestu na pola puta između Križevaca i Bjelovara, ove je Velikog petka sasvim slučajno snimila kamera vozača kamiona koji je prolazio dok je 42-godišnjak mlatio 61-godišnjeg vozača hitne medicinske pomoći. Snimku je ranije objavila Facebook stranica Hitna uživo 194, a oglasio se i sam djelatnik koji je bio napadnut.

Koprivničko-križevačka policija u međuvremenu nam je potvrdila kako je došlo do incidenta ovog petka, 29. ožujka, oko 15.40 sati. Nakon što je 42-godišnjak pod utjecajem alkohola prvo verbalno, a onda i fizički napao dvojicu muškaraca starih 27 i 48 godina u jednom lokalnom kafiću, dolaskom Hitne pomoći nasrnuo je i na djelatnika.

- Sumnja se da je osumnjičeni 42-godišnjak nakon narušavanja javnog reda i mira upravljao osobnim automobilom te njime udario u metalni stup i ogradu ugostiteljskog objekta, oštetivši vlasnicu za nekoliko tisuća eura - potvrdila je za Večernji list policija.

Dodali su i kako je u ovom incidentu lakše ozlijeđen 27-godišnjak, kao i 61-godišnji djelatnik, a policija je u uhitila 42-godišnjaka kojem je određeno zadržavanje u trajanju od pet dana. Uz to protiv njega će biti podnijeta i kaznena prijava jer je oštetio stup vlasnice kafića, a cijela priča podudara se i s navodima koje je u komentarima ispod snimke objavio djelatnik.

- Ja sam napadnuti vozač. Imam 61 godinu, a radim u hitnoj 40 godina. Netom prije napada na mene, osoba koja me je napala, legla je na na sred prometnice. Istrčao sam za njim i skočio pred šleper koji je naišao i zaustavio se na nekoliko metara od nas. Prišao sam mu, podigao ga i pod ruku ga izveo sa prometnice i vratio se u vozilo gdje je tim zbrinjavao pacijenta kojeg je ta osoba pretukla. Ista osoba je nekoliko minuta kasnije prišla sa zadnje strane vozila i počela ga razbijati. Izašao sam iz vozila, ne znajući što se događa, prema zadnjem djelu gdje je on iznenada, neočekivano, bez ikakva razloga, fizički nasrnuo na mene i udario me. Kako sam bio sputan uniformom i opremom na sebi, nisam se mogao adekvatno braniti te sam u jednom trenutku i pao - napisao je ranije.

