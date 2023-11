Odvjetnik BBB-a iz Grčke tvrdi: Nema njihovog DNK na noževima

Athanasios Kaimenakis, odvjetnik hrvatskih navijača koji se nalaze u grčkim zatvorima zbog sumnje u ubojstvo grčkog navijača Michalisa Katsourisa, iznio je ključne informacije koje bi mogle utjecati na njihovo puštanje iz pritvora. Naime, na dva noža pronađena kao dokazni materijal, nije otkriven niti jedan DNK uzorak koji bi povezao Hrvatske navijače s ubojstvom, piše 24 sata.

"Stvari izgledaju puno bolje za njih sad nego prije. Nisu se inkriminirali, mi smo iznijeli naše sumnje oko ubojstva. Pronađena su dva noža, za jednog od njih mislili su da je nož jednog od uhićenih Hrvata. Mi smo rekli da to nije njegov nož i sad je dokazano da to nije bio nož Hrvata, nije pronađen njegov DNK na nožu. Uz to su se pojavile i fotografije mog klijenta s praznim rukama, dakle nije držao nož u ruci", rekao je Kaimenakis.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je izjavio da bi trebalo doći do "vrlo dobrih vijesti za naše državljane i njihove obitelji vrlo skoro," no odvjetnik Kaimenakis smiruje očekivanja: "Ne mislim da će se to dogoditi u narednih par dana. Tu je sad još 3000 poruka koje se moraju prevesti, a nakon toga kad se prijevod napravi, svi uhićeni hrvatski državljani idu opet sucu istrage".