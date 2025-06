Odlučeno kada kreće nastava u sljedećoj školskoj godini

Nastava će u školskoj godini 2025./2026. početi 8. rujna i završiti 12. lipnja 2026., a zimski odmor učenici će imati u jednom dijelu od 24. prosinca do 9. siječnja, a ne kao do sada u dva dijela. Prvo polugodište trajat će od 8. rujna do 23. prosinca, a drugo polugodište od 12. siječnja do 12. lipnja 2026., a za učenike završnih razreda srednje škole nastavna godina završit će 22. svibnja, stoji u odluci objavljenoj na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici će u idućoj školskoj godini zimski odmor imati u jednom dijelu od 24. prosinca 2025. do 9. siječnja 2026., s tim da nastava počinje 12. siječnja.

Proljetni odmor počet će 30. ožujka 2026. godine i završiti 6. travnja, s tim da nastava počinje 7. travnja 2026. godine. Ljetni odmor počinje 15. lipnja 2026. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikul, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva i nakon 12. lipnja 2026. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2026. godine za završne razrede srednje škole.

Prema odluci, učenici u strukovnim programima/kurikulima čiji se veći dio izvodi u obliku učenja temeljenog na radu ili koji imaju stručnu praksu mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju.

Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2025./2026. ministar Radovan Fuchs potpisao je 6. lipnja.