Presjek likovnog i konceptualnog sazrijevanja učenika: U petak se u Botaničkom vrtu otvara posebna izložba

„Plavije od indiga“ naziv je izložbe završnih radova maturanata zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, a koja se u petak u 17 sati otvara u povijesnom paviljonu u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Postav donosi presjek likovnog i konceptualnog sazrijevanja učenika kroz četiri godine školovanja, od prvih crta i ideja do zrelih, autentičnih umjetničkih izraza. U vremenu izazova, privremenog preseljenja u Kineski paviljon i nesigurnosti, ovi su mladi umjetnici pokazali otpornost, zajedništvo i iznimnu kreativnost, „unatoč svemu, i baš zato“.

– Ovi radovi nisu samo ispit znanja, već i iskrena svjedočanstva osobnog i umjetničkog razvoja… Škola nije samo prostor znanja, za mnoge od nas to je prvo mjesto gdje smo se osjetili prihvaćenima upravo takvi kakvi jesmo, kreativni, znatiželjni, osjetljivi, drukčiji – kako je u predgovoru izložbe istaknuo Toni Lončar.

Naziv izložbe inspiriran je kineskom poslovicom „Od indiga se dobiva boja koja je plavija od same biljke“, simbolizirajući učenike koji su, njegovanjem i obrazovanjem, prerasli svoje profesore i spremni su na nove izazove. Izložbu organizira Škola primijenjene umjetnosti i dizajna / ISO - Izložbeni salon Izidor Kršnjavi u suradnji s Botaničkim vrtom PMF-a. Realizaciju su podržali mentori i tehnički timovi obje institucije. Postav možete razgledati do 1. kolovoza, ponedjeljkom i utorkom od 10 do 14 sati te od srijede do nedjelje od 12 do 18 sati.