Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRŽAVA NUDI POMOĆ

Odlične vijesti za studente podstanare: Evo kako možete do subvencije

novac
unsplash
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
08.11.2025.
u 20:36

Prijave se zaprimaju od 19. studenoga do 9. prosinca 2024., svakim radnim danom od 8 do 15 sati u prostorijama Studentskog centra u Zagrebu, na adresi Savska cesta 25

Studentski centar u Zagrebu objavio je novi natječaj za dodjelu subvencija studentima podstanarima, odnosno onima koji žive u privatnom smještaju. Riječ je o potpori koja iznosi 60 eura mjesečno i namijenjena je redovitim studentima koji nemaju osiguran smještaj u studentskom domu. Subvencija, koju su brojni studenti već prethodnih godina koristili kao pomoć pri pokrivanju troškova stanovanja, isplaćuje se tijekom cijele akademske godine, osim u ljetnim mjesecima, od 16. srpnja do 31. kolovoza. Pravo na subvenciju imaju redoviti studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, državljani Hrvatske, zemalja članica EU, EGP-a i Švicarske, kao i osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom. Uvjet je da studenti nisu u radnom odnosu i ne obavljaju samostalnu djelatnost. Prijave se zaprimaju od 19. studenoga do 9. prosinca 2024., svakim radnim danom od 8 do 15 sati u prostorijama Studentskog centra u Zagrebu, na adresi Savska cesta 25.

U akademskoj godini 2023./2024. na natječaj se prijavilo 1.011 studenata, dok je kvota bila predviđena za 1.275 korisnika. Iako su sredstva bila osigurana za sve prijavljene, Studentski centar je tada naveo da dio subvencija nije iskorišten zbog administrativnih poteškoća – prvenstveno zbog neprijavljenog boravišta kod privatnih stanodavaca, što je jedan od uvjeta natječaja. Konačna lista korisnika za aktualnu akademsku godinu objavljena je u siječnju 2025., a subvenciju od 60 eura mjesečno na kraju je ipak ostvarilo 1.275 studenata. Nakon potpisivanja ugovora s kandidatima koji su bili na čekanju, bodovna granica je dodatno spuštena, što je omogućilo većem broju studenata da ostvare pravo na subvenciju.

Iz Studentskog centra ističu kako je program subvencioniranja privatnog smještaja uveden kako bi se pomoglo studentima koji zbog ograničenih kapaciteta u domovima moraju unajmljivati stanove. Cilj je i potaknuti legalno prijavljivanje podstanarskog statusa, što bi trebalo pridonijeti većoj transparentnosti tržišta najma, prenosi Srednja.hr. Unatoč manjem odazivu dijela studenata, interes za subvencije raste svake godine, a plan je program dodatno proširiti. 'Subvencije su značajna pomoć studentima koji ne mogu dobiti domski smještaj. Nastojimo ih učiniti što dostupnijima, ali i osigurati da sredstva koriste oni koji doista ispunjavaju sve uvjete', poručuju iz SC-a. Ako studenti žele do ove subvencije trebaju priložiti dokaz o statusu redovitog studenta, potvrdu o prebivalištu/boravištu, ugovor o najmu stana, presliku osobne iskaznice. Rezultati natječaja očekuju se početkom 2025. godine, nakon čega će studenti potpisati ugovore o subvencioniranju.

FOTO Kako izgleda brat Simone Mijoković? Rijetko ga pokazuje, a veže ih jedan zanimljiv podatak
novac
1/19
Ključne riječi
Hrvatska pomoć subvencije studenti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

LIJEKOVI ILUSTRACIJA
OZBILJNO UPOZORENJE

Cvate crno tržište lijekova. Najviše se kupuje jedna vrsta, a često skupo plaćeni lijekovi ni ne stignu kupcima

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u razvijenim zemljama najviše se krivotvore lijekovi za poboljšanje životnog stila: lijekovi za erektilnu disfunkciju, lijekovi za mršavljenje, intelektualni stimulansi, kortikosteroidi i antihistaminici. U zemljama u razvoju, najveći rizik krivotvorenja postoji kod lijekova za životno ugrožavajuće bolesti: antibiotici, onkološki lijekovi, analgetici, kardiovaskularni lijekovi, antivirusi i antimalarici

Učitaj još

Kupnja