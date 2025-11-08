Odlične vijesti za studente podstanare: Evo kako možete do subvencije

Studentski centar u Zagrebu objavio je novi natječaj za dodjelu subvencija studentima podstanarima, odnosno onima koji žive u privatnom smještaju. Riječ je o potpori koja iznosi 60 eura mjesečno i namijenjena je redovitim studentima koji nemaju osiguran smještaj u studentskom domu. Subvencija, koju su brojni studenti već prethodnih godina koristili kao pomoć pri pokrivanju troškova stanovanja, isplaćuje se tijekom cijele akademske godine, osim u ljetnim mjesecima, od 16. srpnja do 31. kolovoza. Pravo na subvenciju imaju redoviti studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, državljani Hrvatske, zemalja članica EU, EGP-a i Švicarske, kao i osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom. Uvjet je da studenti nisu u radnom odnosu i ne obavljaju samostalnu djelatnost. Prijave se zaprimaju od 19. studenoga do 9. prosinca 2024., svakim radnim danom od 8 do 15 sati u prostorijama Studentskog centra u Zagrebu, na adresi Savska cesta 25.

U akademskoj godini 2023./2024. na natječaj se prijavilo 1.011 studenata, dok je kvota bila predviđena za 1.275 korisnika. Iako su sredstva bila osigurana za sve prijavljene, Studentski centar je tada naveo da dio subvencija nije iskorišten zbog administrativnih poteškoća – prvenstveno zbog neprijavljenog boravišta kod privatnih stanodavaca, što je jedan od uvjeta natječaja. Konačna lista korisnika za aktualnu akademsku godinu objavljena je u siječnju 2025., a subvenciju od 60 eura mjesečno na kraju je ipak ostvarilo 1.275 studenata. Nakon potpisivanja ugovora s kandidatima koji su bili na čekanju, bodovna granica je dodatno spuštena, što je omogućilo većem broju studenata da ostvare pravo na subvenciju.

Iz Studentskog centra ističu kako je program subvencioniranja privatnog smještaja uveden kako bi se pomoglo studentima koji zbog ograničenih kapaciteta u domovima moraju unajmljivati stanove. Cilj je i potaknuti legalno prijavljivanje podstanarskog statusa, što bi trebalo pridonijeti većoj transparentnosti tržišta najma, prenosi Srednja.hr. Unatoč manjem odazivu dijela studenata, interes za subvencije raste svake godine, a plan je program dodatno proširiti. 'Subvencije su značajna pomoć studentima koji ne mogu dobiti domski smještaj. Nastojimo ih učiniti što dostupnijima, ali i osigurati da sredstva koriste oni koji doista ispunjavaju sve uvjete', poručuju iz SC-a. Ako studenti žele do ove subvencije trebaju priložiti dokaz o statusu redovitog studenta, potvrdu o prebivalištu/boravištu, ugovor o najmu stana, presliku osobne iskaznice. Rezultati natječaja očekuju se početkom 2025. godine, nakon čega će studenti potpisati ugovore o subvencioniranju.