Odbijena ustavna tužba Josipe Rimac: 'Pala je u depresiju, pije tablete i ne spava'

Psihičko stanje Josipe Rimac nije dobro, ona je pod akutnim stresom, pije lijekove i u depresiji je. Ponavljaju to odvjetnici bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave, kojoj je prošli tjedan istražni zatvor produljen za još dva mjeseca. Kada je krajem svibnja uhićena u aferi Vjetroelektrane, pritvorena je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Da je Vlada promptno nakon uhićenja nije razriješila dužnosti, gotovo sigurno istražni zatvor bio bi joj određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ovako je nekadašnjoj HDZ-ovoj kninskoj uzdanici istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, što znači da će u Remetincu biti dok se ne ispitaju svjedoci na koje po stavu USKOK-a može utjecati.

Isto je bilo i Lovrić-Merzel

Njezina obrana smatra da to ispitivanje ide presporo, a smeta im i što svaki put kada se treba odlučivati o produljenju istražnog zatvora za Josipu Rimac USKOK zatraži proširenje istrage zbog sumnje u počinjenje novih kaznenih djela i predloži ispitivanje novih svjedoka. To se do sada dogodilo dva puta, s tim da njezina obrana najavljuje da će proširenja istrage biti još.

Kako sada stvari stoje, trebalo bi se ispitati još 30-ak svjedoka, a kada oni budu ispitani, prestat će postojati zakonska osnova za njezino zadržavanje u istražnom zatvoru. Inače, iako njezina obrana tvrdi da USKOK ovakvim načinom rada zapravo radi pritisak na Rimac, njezina situacija nije ništa drukčija od one u kojoj su svojedobno bili Nadan Vidošević i Marina Lovrić-Merzel. Vidošević je u istražnom zatvoru bio gotovo pet mjeseci, dok nisu ispitani svjedoci, nakon čega je pušten.

Odbili joj kućni pritvor

Nekoliko mjeseci u istražnom zatvoru provela je i Lovrić-Merzel, koja je osim zbog svjedoka u istražnom zatvoru bila i zbog opasnosti od ponavljana djela, jer je i nakon uhićenja ostala županica. Lovrić-Merzel je zbog odluka o pritvoru, baš kao i Josipa Rimac, podnijela ustavnu tužbu. No baš kao i Josipi Rimac, i njoj je ustavna tužba bila odbijena. U svojoj ustavnoj tužbi Josipa Rimac tvrdila je da joj je povrijeđeno pravo na slobodu jer nije poduzela nijednu radnju kojom bi pokušala ometati istragu niti ima dokaza da bi to činila ubuduće.

Žalila se i da USKOK presporo ispituje svjedoke i provodi dokazne radnje. Ustavni sud njezinu argumentaciju nije prihvatio, smatrajući da uvjeti za određivanje istražnog zatvora još uvijek postoje. Njezina je obrana prošli tjedan tražila da joj se odredi kućni pritvor, što je mogućnost koja postoji u ZKP-u posljednjih deset godina, ali vrlo rijetko se primjenjuje. Zahtjev joj je odbijen, a može se očekivati da bi obrana Josipe Rimac mogla podnijeti ustavnu tužbu i kad je o tome riječ.