Gdje su nestale memorijske kartice s razgovorima Rimac i ministara? Evo što kaže DORH

- Josipa Rimac mi je slala poruke, ali nije bilo nikakvih usluga. Detalja o tome nemam, osim ovog što čitam u medijima - kazao je premijer Andrej Plenković komentirajući novi rasplet u aferi Vjetroelektrane koja i za njega postaje sve neugodnija. Jer svako proširenje istrage protiv Josipe Rimac, bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave, razotkriva razmjere male i velike korupcije kojom je obuhvaćen sve veći broj osoba. Za sada ih je osumnjičeno 30-ak, a među njima ima ljudi iz više ministarstva, državnih tajnika, bliskih suradnika više ministara...

Činjenicu da se našao na udaru USKOK-a, u za HDZ poprilično nezgodnoj priči, osim Josipe Rimac za sada je još "platio" i Domagoj Validžić, donedavni pomoćnik ministra Tomislava Ćorića. Njega je Vlada razriješila dužnosti. No pitanje je zašto je on smijenjen, dok su na svojim funkcijama ostali Hrvoje Ćorić, ravnatelj Carine, te Ivan Vukić i Nevenka Benić, državni tajnici u Ministarstvu branitelja te Velibor Drakulić, glavni tajnik u Ministarstvu zdravstva koji su također obuhvaćeni proširenjem istrage. Oni su osumnjičeni u djelu istrage koji se odnosi na polaganje državnih ispita jer su od Josipe Rimac tražili da intervenira kako bi njima bliske osobe položile državni ispit bez obzira na stvarno pokazano znanje.

Ona je to, prema sumnjama USKOK-a, koje proizlaze i njezine obilne korespondencije s velikim brojem ljudi, i činila. Iako se nekome može činiti da je trgovanje utjecajem i poticanje na trgovanje utjecajem, kako se taj krimen pravno kvalificira, minorno kazneno djelo, ono ipak pokazuje kako je korupcija ušla u sve pore društva, uključujući i visoku politiku. Inače, za trgovanje utjecajem predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a ako se za takvu "pomoć" uzme mito, onda kazna može biti i 10 godina zatvora. U međuvremenu, tjednik Nacional je objavio da je nestala memorijska kartica s pohranjenim kompromitirajućim razgovorima Josipe Rimac i najmanje pet ministara, a u tom tekstu su implicirali i da USKOK i DORH to zataškavaju, što je s tih adresa promptno demantirano.

No kako su istražitelji tijekom tajnog prisluškivanja Josipe Rimac snimali 80.000 razgovora, te kako izvješće o samo jednom oduzetom mobitelu ima 250.000 stranica, nema sumnje da bi se do okončanja istrage mogle razotkriti još mnoge skrivene tajne visoke politike. Uostalom i odvjetnik Josipe Rimac najavio je da će sigurno biti još jedno proširenje istrage, pa ostaje za vidjeti je li bio u pravu te koja se još krupna ili manje krupna politička riba zaplela u njezinu koruptivnu mrežu.