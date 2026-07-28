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OŠTRA REAKCIJA

Napadnuta ekipa Dnevnika Nove TV, oglasio se HND: 'Ovakvi napadi ne smiju ostati nekažnjeni'

Ilustracija/Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
28.07.2026.
u 17:17
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Na teren su odmah izašli policija i hitna pomoć te je policija uhitila osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u napadu

Hrvatsko novinarsko društvo osudilo je napad na novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića s Nove TV, koji se dogodio u utorak ujutro na Viru dok su snimali prilog o akciji turističke inspekcije. HND je napadnutim kolegama i njihovoj redakciji pružio punu podršku te zatražio najstrože sankcije za počinitelje, upozorivši da su napadi na novinare ozbiljan udar na slobodu medija i pravo javnosti na informiranje. Priopćenje HND-a prenosimo u cijelosti:

"Hrvatsko novinarsko društvo (HND) upozorava javnost na još jedan brutalan napad na novinarsku ekipu, ovaj put na kolege Nove TV – novinara Ivan Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, koji su jutros na Viru, ispred jednog od zapečaćenih objekata u sklopu akcije turističke inspekcije Državnog inspektorata, snimali prilog za Dnevnik Nove TV. Inspekcija je tom prilikom zapečatila apartmane na Viru koji nisu legalno poslovali, a skupina nezadovoljnih vlasnika zapečaćenih objekata, stranih državljana, obrušila se na novinare. Snimatelj Nove TV zabilježio je trenutak u kojem je napadač novinarsku ekipu gađao kamenjem, nakon čega je uslijedio i fizički napad na naše kolege u kojem je sudjelovalo više osoba. Prema riječima napadnutih kolega, s kojima smo razgovarali i koji su nam prepričali mučnu situaciju u kojoj su se našli, u napadu je sudjelovalo više osoba, stranih državljana. Kolega snimatelj zadobio je nekoliko udaraca, od kojih su neki bili u predjelu glave i trbuha.

Na teren su odmah izašli policija i hitna pomoć te je policija uhitila osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u napadu i postupila u duhu Sporazuma o sigurnosti novinara i svih medijskih djelatnika, koji je potpisala s HND-om i Sindikatom novinara Hrvatske. HND daje punu podršku napadnutim kolegama i njihovoj medijskoj kući. Podsjećamo da se početkom svibnja ove godine dogodio i brutalan fizički napad na ekipu emisije Provjereno Nove TV. Napadi na novinare i snimatelje predstavljaju ozbiljan udar na slobodu medija i pravo javnosti da bude informirana. Pozdravljamo policijsko uhićenje napadača i tražimo najstrože sankcije za počinitelje. Ovakvi napadi ne smiju ne ostati nekažnjeni", navodi se u priopćenju.

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Ključne riječi
novinari Nova TV napad na novinare HND

Komentara 9

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VO
volimnju
17:36 28.07.2026.

ništa od toga. pustit će ga jer stranci u hrvatskoj mogu raditi šta hoće

Avatar Krupe
Krupe
17:48 28.07.2026.

Nije me briga za novinare, ali da stranci u Hrvatskoj misle da mogu raditi što ih volja, to mi smeta.

Avatar matalan
matalan
18:25 28.07.2026.

hijene sa alapačama na čelu...kao vučji čopor

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