Europa moralno i kulturno slabi, a Bruxelles građanima ruši životni standard

Češki ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade Petr Macinka odmah je prihvatio ideju hrvatskog kolege Gordana Grlića Radmana da zajedno bace vijence i cvijeće u more s broda u splitskom akva toriju u spomen na češke turiste poginule sredinom lipnja u sudaru katamarana Krilo Eclipse i jedrilice na kojoj su plovili. Nije samo simbolika. Jednog dana, kad malo odmakne vrijeme, obitelji poginu lih će to možda nešto značiti. Govori to Macinka, inače predsjednik suverenističke stranke Motoristé sobě, s kojim smo razgovarali o odnosima s Hrvatskom izvan turističke optike, odnosu češke vlade prema Ukrajinu, Izraelu i budućnosti EU.