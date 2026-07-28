Europa moralno i kulturno slabi, a Bruxelles građanima ruši životni standard

Češki ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade Petr Macinka odmah je prihvatio ideju hrvatskog kolege Gordana Grlića Radmana da zajedno bace vijence i cvijeće u more s broda u splitskom akva toriju u spomen na češke turiste poginule sredinom lipnja u sudaru katamarana Krilo Eclipse i jedrilice na kojoj su plovili. Nije samo simbolika. Jednog dana, kad malo odmakne vrijeme, obitelji poginu lih će to možda nešto značiti. Govori to Macinka, inače predsjednik suverenističke stranke Motoristé sobě, s kojim smo razgovarali o odnosima s Hrvatskom izvan turističke optike, odnosu češke vlade prema Ukrajinu, Izraelu i budućnosti EU.
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EUropa? Izvan same ideje, ljudska vrsta nema dobar politički sustav. Samo manje loš. Kao što je netko već primijetio ovdje, sve pada na ljudskom faktoru... uglavnom pohlepa. Za novcem ili moći, svejedno. Npr. prva demokracija nije HDZ. Prva demokracija je bila u Ateni, davno. Samo ju ne priznaju kao takvu, jer nisu dozvoljavali glasanje ženama, robovima i strancima. Hm, podsjeća li to na koga? A danas? Kako ti se čini današnja demokracija? Ima li elemenata iluzije u njoj koje možeš vidjeti?