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Komentari
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PETR MACINKA:

Europa moralno i kulturno slabi, a Bruxelles građanima ruši životni standard

Autor
Sandra Veljković
28.07.2026.
u 19:49
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Ne bismo smjeli obećavati Ukrajini neograničenu potporu koju nikada nismo bili ni sposobni ni spremni pružiti, a Rusija neće nestati i to moramo uzeti u obzir

Češki ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade Petr Macinka odmah je prihvatio ideju hrvatskog kolege Gordana Grlića Radmana da zajedno bace vijence i cvijeće u more s broda u splitskom akva toriju u spomen na češke turiste poginule sredinom lipnja u sudaru katamarana Krilo Eclipse i jedrilice na kojoj su plovili. Nije samo simbolika. Jednog dana, kad malo odmakne vrijeme, obitelji poginu lih će to možda nešto značiti. Govori to Macinka, inače predsjednik suverenističke stranke Motoristé sobě, s kojim smo razgovarali o odnosima s Hrvatskom izvan turističke optike, odnosu češke vlade prema Ukrajinu, Izraelu i budućnosti EU.

Ključne riječi
odnosi Češka Hrvatska

Komentara 4

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IN
InspektorZaTrolove
20:23 28.07.2026.

EUropa? Izvan same ideje, ljudska vrsta nema dobar politički sustav. Samo manje loš. Kao što je netko već primijetio ovdje, sve pada na ljudskom faktoru... uglavnom pohlepa. Za novcem ili moći, svejedno. Npr. prva demokracija nije HDZ. Prva demokracija je bila u Ateni, davno. Samo ju ne priznaju kao takvu, jer nisu dozvoljavali glasanje ženama, robovima i strancima. Hm, podsjeća li to na koga? A danas? Kako ti se čini današnja demokracija? Ima li elemenata iluzije u njoj koje možeš vidjeti?

UJ
ujko41
20:36 28.07.2026.

Pa nama su za takve izjave brisali komentare i dijelili kartone.

ZO
zoranlelic
20:31 28.07.2026.

Real-politik je moj omiljeni politik. No, još omiljenija mi je real-realnost. Hoće reći, ljudska psihologija i socijalna dinamika. Sine qua non bez kojeg nema zdrave političke jednadžbe. Negdje mora puknuti u tom sukobu. Mnogi ljudski, osobni, društveni, poslovni odnosi imaju iste točke sukoba. One leže u činjenici da se ljudsko biće od kojeg potičemo (Cro-Magnon) oblikovalo u grupama i plemenima, po špiljama i nastambama, barem posljednjih 300.000 godina. Svi naši nagoni, preference, uzorci ponašanja, psihologija spolova i hijerarhije... a civilizacija? Koliko? 10.000 godina, neka bude... a kultura od toga? A tek ideali, uzvišene apstraktne vrijednosti kao, recimo demokracija? Ova današnja europska? Današnji čovjek bi se bez većih problema prilagodio životu možda nekih 100 godina unatrag. Poslije toga - los problemos... mucho problemos. Tu leži trenje. Instikti kažu jedno, društvo traži drugo.

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