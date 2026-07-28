Otkrivamo kako mozak pohranjuje sjećanja, misli i stvara percepciju vanjskog svijeta

Malo je titula u svijetu znanosti koje se mogu uspoređivati s onom člana Kraljevskog društva u Londonu (Royal Society of London), krunske znanstvene organizacije u koju se primaju samo oni znanstvenici za koje je procijenjeno da daju najveći doprinos društvu. Malo je članova Royal Society of London s našeg područja – bili su to ili još jesu Ruđer Bošković (1761.), Lavoslav Ružička (1942.), Vladimir Prelog (1962.), Ivan Marušić (2024.), Marta Zlatić (2025.) – no nedavno smo dobili još jednoga. U to ugledno društvo prije dva tjedna inauguriran je neuroznanstvenik Thomas Dobriša Mršić-Flögel, direktor Sainsbury Wellcome Centrea i profesor na University College London (UCL), sin prvog ministra vanjskih poslova RH Zdravka Mršića i kumče pjesnika Dobriše Cesarića te sin Mirne Flögel, ugledne profesorice biokemije u Zagrebu. Na stranicama Societyja stoji da je riječ o neuroznanstveniku čiji se rad bavi temeljnim pitanjem: kako mozak kombinira senzorne informacije s prethodnim iskustvom da bi percipirao svijet i vodio adaptivno ponašanje. Njegovo istraživanje otkrilo je da se struktura senzornog svijeta odražava u specifičnosti sinaptičkih veza između kortikalnih neurona, uspostavljajući ključne principe arhitekture krugova koji podržavaju percepciju i zaključivanje. Prof. Mršić-Flögel rado se odazvao pozivu za razgovor za Obzor Večernjeg lista.