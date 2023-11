Od iduće godine mijenja se dob kada će žene moći u mirovinu: Evo koji su uvjeti

Žene u Hrvatskoj trenutno mogu u mirovinu sa 63 godine i tri mjeseca, ali u radnom odnosu mogu ostati i do 65 godina. Od 1. siječnja 2024. mijenja se dob s kojom žene mogu u mirovinu, a ona će biti 63 godine i šest mjeseci, uz uvjet da imaju najmanje 15 godina staža, a u prijevremenu mirovinu će moći s 58 godina i šest mjeseci.

Kako prenosi Mirovina.hr, ova promjena trajat će do 2030. godine, kada će se izjednačiti dob za umirovljenje između žena i muškaraca, a ona će biti 65 godina. Iako su žene još 2020. mogle u mirovinu s navršenih 62 godina i tri mjeseca, od 2023. to se povećalo na 63 godine i tri mjeseca. Od iduće godine to će se još dodatno povećati, za tri mjeseca. Prijevremena mirovina pak od iduće godine bit će moguća s navršenih 58 godina i šest mjeseci, uz 33 godine i 6 mjeseci staža, nasuprot 58 godina i tri mjeseca uz 33 godine i tri mjeseca staža, koliko ona sada iznosi.

Ukoliko žene ostanu zaposlene i nakon stečenih uvjeta, to znači i veću mirovinu, ali i bonifikaciju koja iznosi 0,45 posto mjesečno za do maksimalnih pet godina, što je ukupno 27 posto. Treba napomenuti kako bi za bonifikaciju žena trebala imati najmanje 35 godina staža.

Inače, prošlog tjedna Večernji list održao je i okrugli stol na temu održivosti mirovinskog sustava, na kojem su stručnjaci iznijeli svoje mišljenje o trenutnom stanju te glavnim problematikama mirovinskog sustava. Između ostalog, stručnjaci smatraju kako je najveći problem današnjice niska mirovina, koja je na oko 38% plaće, što je niže i od susjedne Srbije i BiH, objasnio je Davor Huić.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO I Hrvatska ide prema zabrani energetskog pića poznatih YouTubera, Beroš: Danas imamo sastanak