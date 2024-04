Objavljeni novi podaci o inflaciji: I u ožujku ostala na 4,1 posto, isto kao u veljači

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u ožujku je iznosila 4,1 posto na godišnjoj razini, odnosno bila je ista kao i u veljači, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS). DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u ožujku 2024. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na ožujak 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest veljaču ove godine, porasla za 0,9 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za usluge iznosi 6,6 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,7 posto, za industrijske neprehrambene proizvode bez energije 2,5 posto, a za energiju 1,4 posto.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,4 posto, usluge, za 0,4 posto, skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan, za 0,3 posto, te energija, za 0,2 posto. DZS je najavio kako će konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2024. prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 16. travnja.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Na Dolcu ostavljeni lampaši: Zapaljeni su na jednom od štandova