Objavljena jeziva fotografija napadača iz Austrije: Ubio tinejdžera, ranio još četvero pa se smijao

U središtu Villacha, grada na jugu Austrije, dogodio se nasumični napad nožem u kojem je smrtno stradao 14-godišnji dječak, dok su četiri osobe ozlijeđene. Austrijska policija uhitila je osumnjičenog, 23-godišnjeg Sirijca s legalnim boravkom u zemlji. Kamere su uhvatile jeziv trenutak nakon napada na kojemu se vidi kako se mladi Sirijac nakon napada jednostavno- nasmijao.

Napadač je, podsjetimo, iznenada nasrnuo na prolaznike ispred kafića, a među ozlijeđenima su četiri muškarca – dvojica lakše, a dvojica teže ranjena. -Ovo je izniman i šokantan događaj. Nešto ovakvo dosad nije zabilježeno u Koruškoj- izjavio je Rainer Dionisio, voditelj Odjela za odnose s javnošću koruške policije.

Napadača je svladao 42-godišnji Sirijac, koji radi kao dostavljač hrane. Svjedočio je napadu i nije dvojio kako reagirati. .Krenuo je prema centru, na ulici su bila djeca. Nisam mogao dopustiti da se to dogodi. I ja imam djecu- rekao je medijima. Policija je potvrdila njegovu hrabru intervenciju. Policija provodi opsežnu istragu kako bi utvrdila motiv napada, uključujući mogućnost terorističke pozadine. Prema izvorima, osumnjičeni nije bio poznat policiji, no kod sebe je imao iskaznicu tražitelja azila te je boravio u prihvatnom centru Langauen. Svjedoci tvrde da je tijekom napada uzvikivao "Alahu Akbar", a snimke s uhićenja pokazuju da se smijao prilikom privođenja.

