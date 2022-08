Objašnjavali detalje plinske afere: 'Sve je krenulo putem obavijesti od banke...'

O aferi o malverzacijama u Ini koja trese Hrvatsku održava se konferencija za medije u Ministarstvu financije. Novinarima su se obratili šef Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš i ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, a uz njih je i ministar financija Marko Primorac.

''Obzirom za činjenicu da Ured za sprječavanje pranja novca nema često priliku istupati u javnosti ja bi vam rekao ukratko nešto o našem funkcioniranju. Sustav je dosta velik i robustan i uključuje veliku i proaktivnu suradnju državnih tijela i privatnog sektora. U ovom konkretnom slučaju ostvarena je puna učinkovitost svih sudionika. Zaprimili smo dojavu od banaka, proveli obradu i dalje dostavljamo predmet tijelima kaznenog progona. Naš cilj je uvijek da se onemogući korištenje imovinske koristi koje je priskrbljena kriminalnim djelom. U ovom slučaju provedena je najveća zapljena novca u povijesti ureda, riječ je o blokiranih oko 813 milijuna kuna, u osam poslovnih banaka pod 16 računa, u 6 otvorenih investicijskih fondova. Naravno, identificirane su i nekretnine stjecane u ovom postupku'', rekao je Ante Biluš.

Kako je krenula akcija

''Sve je krenulo putem obavijesti od banke, a to je samo jedan vid suradnje, ali nakon pokretanja postupka najvažnije je da se osigura da novac ne iščezne na račune koji nisu dostupni našim tijelima. Tijekom analize slučaja nadležna tijela su imala nadzor nad tim sredstvima jer samo tim nadzorom je bilo moguće da se to i blokira'', objasnio je Biluš i potvrdio kako se nikada nije dogodilo da se na jednom računu nađe toliko veliki iznos novca. No potvrdio je da je novac na njegov račun stizao u više uplata, nije bilo veće od 400 milijuna odjednom.

''Znamo kada su se počele raditi transakcije, ali kazneni postupak je u tijeku, o nekim stvarima ipak ne mogu govoriti. Nisu transakcije išle od sredine 2020. nego kasnije'', kaže Biluš. Potvrdio je da je cijeli iznos sve vrijeme bio pod praćenjem. Što se tiče vremenskih okvira nije želio ulaziti u detalje jer je istraga još u tijeku. Potvrdio je samo da je više od jedne banke u ovom slučaju prijavilo sumnjive uplate. Naglasio je kako Ured ima pravo pratiti sumnjive račune klijenata, te blokirati kada postoji osnova. ''Novac je blokiran u subotu.''

''U ovom slučaju pratili smo račune, ne bi li se osiguralo da ako jednom novac krene van, gdje je teže u inozemstvu blokirati ili pratiti, da se u tom slučaju imovinska korist blokira'', objasnio je. ''Sve što je na te račune stizalo, sve je osigurano za kasnije faze postupka.'' Potvrdio je da Ured za sprječavanje pranja novca ima inozemne suradnje, jer bez toga bi bilo jako teško funkcionirati.

''Sustav je reagirao na vrijeme''

Božidar Kutleša objasnio je kako je ''svaka od institucija u rekordnom roku odradila svoj dio posla, a da je sve skupa od početka postupka trajalo oko tri mjeseca''. ''Sustav je reagirao na vrijeme. Ponekad se kaže da djelujemo kao otoci, ali to nije u ovom slučaju'', dodao je.

“Sve je ovo rezultat kontinuiranog rada, dobili smo i potporu za daljnju digitalizaciju. Digitalizacija i fiskalizacija 2.0 odnosno svih računa su još dva projekta. Sustav evoluira'', rekao je Kutleša predstavljajući rad svog ureda.

Ministar kaže da čeka odgovore

''Ne znam doista što bi komentirao na tu temu. Izgleda malo neuobičajeno u svakom slučaju. Mislim da je ovo rezultat neovisnog rada sustava. Drago mi je da se pokazalo da ta tijela rade u koordinaciji i da profesionalno obavljao svoj posao i mogu samo pružiti potporu'', rekao je ministar Primorac na pitanje je li mu neobično da je takva jedna velika operacija pala na tako banalnoj stvari kao što je golema uplata novca na račun jednog umirovljenika.

''Ne znam kako interne procedure u Ini funkcioniraju. Jedna je osoba odobravala niže cijene energenata, izjavio je da je to uobičajeno poslovanje. Ako je to zaista u Ini tako onda je to u najmanju ruku neuobičajeno. Ne znam točno funkcioniranje u Ini konkretno, ali sumnjam da Nadzornom odboru dolazi svaki dokument koji netko potpiše. Ja bi isto volio znati tko je bio zadužen da to prati i kontrolira, zanima me to i kao ministra i kao građanina. svi smo zainteresirani da do ovakvih propusta ne dolazi'', rekao je ministar. ''Treba provesti sve istražne radnje do kraja i ako postoji bilo kakva odgovornost u toj hijerarhiji treba svaka pojedinačna osoba odgovarati.''

''Ja sam isto tako uvjeren da ćemo vrlo brzo dobiti odgovore na sva vaša pitanja. Ministar Filipović je odradio sastanak s Upravom Ine. Ja sam svjestan da ste vi nestrpljivi i ja sam jako nestrpljiv'', rekao je ministar na pitanja i opaske novinara kako bi mu u planiranju budućih mjera koje su sad pred njim sigurno dobro došao novac koji je završio na računu jednog umirovljenika. ''I ja s vama očekujem odgovore na određena pitanja.''

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uhićeni u pritvoru

U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Svim osumnjičenicima određen je jednomjesečni istražni zatvor na zagrebačkom Županijskom sudu. Ministar Filipović održao je jutros sastanak s članovima uprave u Ini. Članovi uprave sastanak su napustili već nakon 45 minuta.



Istražitelji sumnjaju da je Škugor od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije Industrije nafte i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike pri čemu su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavao po cijenama ispod tržišne cijene.



Šteta za INA-u prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna.