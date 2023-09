NYT tvrdi: Kim Jong-un se sastaje s Putinom oko razmjene oružja i vojne opreme

Čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong-un uskoro se planira sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, objavio je to istaknuti američki medij New York Times. Američki dužnosnici tako tvrde kako će ova dva čelnika prisustvovati i Istočnom ekonomskom forumu od 10. do 13. listopada u Vladivostoku, zbog čega je vjerojatnije da će se upravo tamo i sastati.

Moguće je da će Kim Jong Un u jednom od svojih rijetkih odlazaka u inozemstvo doputovati i do Moskve, tvrde dužnosnici, no to zasad nije sigurno. Ono što izvori smatraju da je razlog njihovog sastanka je upravo razmjena oružja - Kim bi od Moskve zatražio slanje Sjevernoj Koreji napredne tehnologije za satelite i nuklerarne podmornice, kao i hrane, dok bi Putin od Pjongjanga zatražio slanje topničkih granata i protutenkovskih raketa za rat u Ukrajini.

Inače, ovog ponedjeljka ruski ministar obrane Sergej Šojgu potvrdio je i kako Rusija već razgovara sa Sjevernom Korejom o održavanju zajedničkih vojnih vježbi. "Zašto ne, to su naši susjedi. Postoji stara ruska izreka: svoje susjede ne birate i s njima je bolje živjeti u miru i skladu", rekao je Šojgu, prenio je Interfax.

Na pitanje o mogućnosti održavanja zajedničkih vojni vježbi, rekao je da se o njima "naravno" razgovara. Južnokorejska novinska agencija Yonhap izvijestila je, pozivajući se na južnokorejsku obavještajnu službu, da je Šojgu predložio sjevernokorejskom čelniku Kim Jong Unu da njihove zemlje održe pomorsku vježbu, zajedno s Kinom.

Šojgu se sastao s Kimom u srpnju kada je posjetio Sjevernu Koreju u povodu 70. godišnjice završetka Korejskog rata koji se u Sjevernoj Koreji slavi kao Dan pobjede. SAD je prošli tjedan izrazio zabrinutost da pregovori o naoružanju između Rusije i Sjeverne Koreje aktivno napreduju te da je Šojgu nedavno otputovao u Sjevernu Koreju kako bi uvjerio Pjongjang da Rusiji proda topničko streljivo.

Ruski veleposlanik u Sjevernoj Koreji Aleksandar Matsegora rekao je u subotu za TASS da ne zna ni za kakve planove da Sjeverna Koreja sudjeluje u trilateralnim vojnim vježbama s Kinom i Rusijom, ali vjeruje da bi to bilo "primjereno". Rusija i Sjeverna Koreja nedavno su se zauzele za jačanje vojnih veza, ali Sjeverna Koreja niječe da trguje oružjem s Rusijom.

Sjeverna Koreja izvela je šest nuklearnih pokusa od 2006. i zadnjih godina testirala je razne projektile, ali rijetko održava vojne vježbe sa svojim susjedima. SAD i Južna Koreja redovito održavaju vojne vježbe, što Sjeverna Koreja kritizira kao pripremu za rat.

