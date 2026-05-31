Konačno je u šake pravde pao poznati odmetnik Tomislav Tomašević; zarobio ga je Mislav Herman, mlada snaga HDZ-a

Subota 23. 5. 2026. Opet provokacije šugoslavena i sinova srboslavije u Kumrovcu! Tko zna iz kojih mišjih rupa izmigoljili su sa svih strana ljubitelji tamnice naroda i njezina najvećeg sina, svima podmetnutog ruskog grofa – genocidnog, hrvatosjeciteljskog, katoličkomrziteljskog satrapa Josipa Broza Tita, i došli u Kumrovec, njegovo lažno rodno mjesto kako bi obilježili lažnu godišnjicu njegova rođenja. Dok Medvedova i Penavina mehanizacija diljem Hrvatske traži kosti naših najboljih sinova, ustaških antifašista koje je rusko đubre ubilo isključivo zato što su Hrvati koji su sanjali nezavisnu domovinu, povampirena, zomboidna starčad s plavim kapicama i totalitarnom crvenom zvijezdom na glavi te crvenim maramama oko vrata – sotonisti u Kumrovcu slave Dan mladosti. U ime svih nas, koji pamte što je bilo, crvenoj se bandi suprotstavio jedino hrvatski domoljub s megafonom Dražen Keleminec, sa svojom grupom najodanijih vitezova, koji ih je došao prebiti, potrpati na traktore i potjerati malo istočnije od Zemuna, ali ga je u tome spriječila policija, koja je u službi duboke države.

Nedjelja 24. 5. 2026. Gotovo je, Vučić je krenuo na Hrvate u Srbiji! Dan nakon studentsko-oporbenog veleprosvjeda na Slaviji u Beogradu na kojem se još jednom ljubazno zamolilo Acu Srbina da malo sjaše i prošeta bespućima povijesne zbiljnosti, Srbijom je protutnjila vijest da iza svega stoji najmoćnija europska tajna služba, naša SOA! Kako naša SOA drma Srbijom već dvije godina, Aci je puknuo film i naredio je pogrom preostalih Hrvata. Poslao je vojvodu Voju da još jednom ode u Hrtkovce i Slankamen i pokupi sve Hrvate koje nađe i da ih dovede u sabirni centar na Sajmište, gdje su ih sve ukrcali na traktore i pripremili za protjerivanje zapadno od Zemuna. U Beogradu je zamalo došlo do pucnjave kada su Acini agenti na ulici zaustavili A.B. (50), Hrvaticu podrijetlom s otoka Krka, želeći je ubaciti u gepek i odvesti u logor. Nesretna žena u zadnji je čas iz džepa izvukla specijalnu dozvolu za kretanje i disanje s Acinim potpisom. Nazvali su Acu da provjere i zbog toga zažalili, jer se Aca izderao na njih i kratko poručio: "Ta će mi cura još trebati."

Ponedjeljak 25. 5. 2025. Šokantna vijest iz Beograda. Samo dan nakon protjerivanja hrvatske manjine s izuzetkom A.B., u Beogradu su uhićeni Ranko Ostojić, bivši ravnatelj hrvatske policije, i Viktor Gotovac, bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a! Prema šturim informacijama režimskih medija, Ostojić i Gotovac uhićeni su na Dedinju, gdje su agentima upali u oko jer su hodali ulicom dok su im ruke bile pune cvijeća. Naime, svaki je nosio po 88 crvenih karanfila. Kada su ih upitali kamo idu, počeli su bježati prema obližnjoj šumi, ali su agenti sustigli, okružili i pozvali na predaju. Nakon neuspješnog pokušaja proboja obruča, pali su u šake Acine specijalne policije i prebačeni u Glavnjaču, gdje nisu ništa priznali, ali su zato s ponosom rekli da su cvijeće nosili na grob druga Tita u Kuću cvijeća i da milosti ne traže, niti bi im je dali. Iako je Penava bio izričito protiv, Plenki ih je odlučio primiti nazad, ali je rekao Penavi: "Ti nam dečki neće više trebati."

Utorak 26. 5. 2026. U Makarskoj je napadnut Krešimir Rotim, povjesničar i predsjednik znanstvenog instituta za migracije "Miro Bulj", veliki protivnik strane radničke klase u Hrvatskoj. "Neka nam propadne turistička sezona, neka propadne nešto restorana i kafića, neka utihnu naša gradilišta, jest ćemo travu ako treba, samo da stranci odu", uskliknuo je mladi Krešimir na makarskoj rivi, pokušavajući privući pozornost prolaznika. Međutim, s obližnje terase čuo ga je konobar Jezdimir iz Bajine Bašte, pa se malo uznemirio i Krešimirovu skromnu želju ze etnički pročišćenim tržištem rada u Hrvatskoj prenio vlasniku kafića Jozi. Kada je čuo o čemu se radi, Jozo je alarmirao makarske ugostitelje i iznajmljivače. Skupio ih se manji broj, nekoliko tisuća i onda je počela hajka na jadnog Krešimira, koji se spasio skokom u more.

Srijeda 27. 5. 2026. Tko radi taj i griješi, a ministar Medved fakat ne prestaje raditi. Čovjek je iskopao pola Slovenije, Zagorja i Medvednice tražeći kosti najboljih sinova našeg naroda, hrvatskih antifašista iz obližnjeg Drugog svjetskog rata, popularnih ustaša i pokojeg njihovog frenda četnika, Kozaka, belogardejca ili Švabe. Iz Kine nam javljaju da tvornica koja šije hrvatske zastave ne stigne izbaciti toliko zastava koliko brzo Medved kopa. Ovoga puta krenuo je južnije, točnije u Marinu kod Trogira, jer je čuo da i tamo otkrivena grobnica. Međutim, kada je došao do mjesta Mitlo, pred Medvedom se ispriječio Mamut, načelnik Općine, i to s vilama u ruci. Iskusni Tigar Medved bacio je lopatu i razoružao Mamuta. Na kraju se ispostavilo da se uopće ne radi o grobnici iz Drugog svjetskog rata: "OK, nema frke, ali od koga ti majstore braniš groblje, od partizana?", upitao je Medved Mamuta. "Od novinara, đava in sriću odn'jo", odgovorio je Mamut.

Četvrtak 28. 5. 2025. Na istoku Zagreba u šumi Dotrščina redarstvenim snagama konačno je pao u šake poznati odmetnik, vođa moćne kriminalne organizacije Možemo Tomislav Tomašević Senf, branitelj člana svoje kriminalne grupe Koste Kostanjevića, koji je jamio nekoliko stotina tisuća eura iz kasice prasice na Hipodromu. Senfa je zarobio Mislav Herman, mlada snaga HDZ-a, političke organizacije čiji članovi, pogotovo oni istaknutiji imaju ruke nevinije od drugih. Senf se odmetnuo u šumu kada je čuo da je Kosta sve priznao u Turudićevu podrumu. Suradnici kažu da je problijedio, skočio na bicikl i počeo mahnito pedalirati u pravcu obližnje šume. Kada mu je stavio lisice na ruke, Mislav kaže da se Senf slomio i priznao da se kroz šumu počeo probijati prema snagama Prvog ženskog bataljuna pod zapovjedništvom Sandre Benčić. Cilj im je bio stvaranje još moćnije političke kriminalne organizacije koja bi funkcionirala uz pomoć crnih fondova, rasprodala nacionalno bogatstvo i sisala lovu iz javnih poduzeća, a čiji bi ministri bili korumpirani. Malo je nedostajalo da uspiju u tome i da svi padnemo u ralje korumpirane vlasti.

Petak 29. 5. 2025. Snage duboke države ne miruju. Petokolonaši iz USKOK-a, masoni, jugoboljševici i smutljivci raznih boja i oblika danas likuju, jer je na Županijskom sudu u Zagrebu na manju zatvorsku kaznu osuđen jedan od najvećih sinova domovine Božidar Kalmeta. Div junak Božidar spotaknuo se zbog filmića koji je platio pišljivih 80-ak tisuća eura, a koji je poslužio u stranačke marketinške svrhe. Eto, nakon što su mu komunjare pakirale još sto stvari, pao je zbog sitnice. Optuživalo ga se za korupciju godinama. Kako je Božidar čovjek nadaleko poznat po pravdoljubivosti i protivljenju korupciji, nakon izricanja presude izjavio je da je nevin, ali da će odluku suda poštovati. Ipak, gorko je dodao: "Kada sve ovo završi, samo se želim ukrcati na remorker i otploviti negdje gdje nema novinara i istražitelja USKOK-a."