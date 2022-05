Novi trend na tržištu: Ovakve kuće su sve traženije. Evo koje su prednosti

Iako tradicija izgradnji drvenih kuća na prostoru Hrvatske postoji već stoljećima unazad tek se zadnjih nekoliko godina sve više na tržištu govori o drvenim kućama i prednostima koje one donose. U isto vrijeme drvene kuće su u zemljama zapadne Europe i svijetu postale uobičajena pojava pa se tako već naveliko grade cijela naselja izgrađena od drveta kao i višestambene zgrade.

Slijedom toga i neke tvrtke s područja Hrvatske krenule su s izgradnjom drvenih kuća na tržište Hrvatske ali prije svega Europe. Jedna od takvih je i tvrtka Arkada Interijeri iz Vinkovaca čiji vlasnik Ivo Miličić kaže kako tvrtka pravi drvene kuće za zemlje Švicarske, Njemačke, Francuske, Austrije…

Foto: Branimir Bradarić

- Potražnja za drvenim kućama je iz godine u godinu sve veća u Europi pa su tako drvene kuće sada već na nekih 20 posto novogradnje dok je u Hrvatskoj taj postotak svega na nekoliko posto. Prednosti drvenih kuća uvidjeli smo i poslije potresa u Hrvatskoj kada su drvene kuće ostale čitave i imale minimalna oštećenja. Kada se govori o prednostima drvenih kuća tu je i zdraviji osjećaj, činjenica da je uvijek suha i nema vlage, puno je bolje izolirana, a i puno se brže izgradi nego klasična kuća – pojašnjava Miličić.

Dodaje kako je u početku postupak izgradnje drvene kuće identičan onoj klasičnoj. Prave se skice, nacrti i projekti pri čemu vlasnik određuje što i kako želi o čemu ovisi i konačna cijena. Tako nekakva početna cijena kvadrata drvene kuće trenutno se kreće oko 550 eura, a onda ta cijena raste ovisno o opremi, vrsti materijala, načinu grijanja…

Kupac može birati i stupanj izgradnje kuće odnosno želi li da budu završeni samo oni glavni radovi ili pak želi objekt preuzeti po sistemu „ključ u ruke“. Kada se napravi projekt kreće se s izgradnjom zidova u pogonu tvrtke u Vinkovcima. Radi se zid po zid pri čemu se koristi certificirano drvo koje dolazi iz Austrije. Svaki od zidova se posebno pravi, ima svoje instalacijske kanale, a zidovi imaju i protupožarne obloge. Poslije toga se svi zidovi kuće odvoze na željenu lokaciju kada se započinje sa slaganjem i povezivanjem zidova. Zidovi se postavljaju na betonske ploče i učvršćuju se posebnim vijcima. I za međusobno povezivanje zidova koriste se vijci koji su dužine i do 40 centimetara.

Foto: Branimir Bradarić

- Kada se naprave svi nacrti i osigura potreban materijal za izgradnju jedne prosječne kuće potrebno je oko 4 mjeseca. Jedna prosječna kuća na lokaciju se doveze u tri šlepera. Zidove izgrađuje jedna ekipa zaposlenih dok je na montaži angažirana druga ekipa. Svaki zid ide na svoje mjesto tako da nema greške – pojašnjava Miličić.

Tvrdi i kako su drvene kuće iznimno sigurne kao i da su europske drvene kuće puno čvršće nego one u SAD-u.

- Pozitivno je i što banke danas normalno kreditiraju izgradnju drvenih kuća. Očekujemo kako će i s obnovom kuća na Baniji biti više narudžbi jer bi to ubrzalo cijeli proces obnove. Uz to te kuće su u potresu imale minimalna oštećenja što je izuzetno važno. Planiramo da uskoro počnemo raditi tempom jedna kuća tjedno, a želja nam je i da u Hrvatskoj gradimo više drvenih kuća nego do sada. Ljudi su do sada imali neke stereotipe o njima ali iz dana u dan imamo sve više upita o prednostima drvenih kuća, uvjetima, brzini i slično. Vjerujem kako će i Hrvatska ubrzo doći do onih 20 posto izgradnje drvenih kuća u ukupnoj izgradnji – zaključio je Miličić.