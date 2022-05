Balon sve veći

Nekretninski boom može se obuzdati s dvije ključne mjere: 'Ni za jednu ni za drugu nema političke volje'

U Zagrebu se trenutačno u oglasnicima prodaju stanovi u manje atraktivnim naseljima izvan tramvajske zone po cijeni manjoj od dvije tisuće eura za kvadrat (i do 1700 eura), dok se cijene na boljim lokacijama kreću i do 4 tisuće eura. Svaki drugi prodani stan ili apartman kupuje se za gotovinu, pa je i to razlog što HNB tvrdi da se monetarnim mjerama ne može puno postići.