Turistička sezona kao test za kritičnu infrastrukturu: Strateška arhitektura Ine za besprijekornu opskrbu i vrhunsko korisničko iskustvo

Hrvatska turistička i gospodarska stvarnost u ljetnim mjesecima doživljava jedinstven fenomen: u svega nekoliko tjedana potražnja za energentima, robom široke potrošnje i popratnim uslugama na prometnim pravcima raste višestruko. Za domaće gospodarstvo to je ključni generator prihoda, a za najveći maloprodajni lanac u zemlji, operativni test najviše razine. INA u ovogodišnju sezonu ulazi s jasnom strategijom: opsežna ulaganja u maloprodajnu mrežu, logistička robusnost i maksimalna standardizacija ponude jamac su da je sustav od više od 400 lokacija u potpunosti spreman za ljetni pritisak, s primarnim fokusom na kupca u pokretu.

Šira slika spremnosti: logistika iza kulisa ljetnog tranzita

Dok putnici vide brzu uslugu i pune police, iza kulisa Inine mreže stoji kompleksan, višemjesečni proces planiranja. Ukupna spremnost mreže rezultat je strateških ulaganja u modernizaciju objekata i optimizaciju opskrbnog lanca. Kontinuirana ulaganja u infrastrukturu omogućuju da sustav funkcionira bez zastoja čak i u trenucima najvećih migracijskih valova na autocestama i u priobalju.

Jedan od ključnih stupova te strategije je inzistiranje na beskompromisnoj kvaliteti ključnog proizvoda. Kroz plasman goriva nove generacije, Class Plus i Class Plus Premium, INA vozačima i nautičarima donosi napredne pakete aditiva koji osiguravaju stabilnost, optimalan rad i dugoročnu zaštitu motora u ekstremnim ljetnim uvjetima vožnje i plovidbe.

Marinska mreža kao nacionalni highlight nautičke izvrsnosti

Posebno poglavlje u Ininoj strategiji za ljeto zauzima marinska maloprodajna mreža. Za razliku od uobičajenih postaja, marinske lokacije predstavljaju tehnički i logistički najzahtjevniji dio sustava. One su strateški raspoređene duž jadranske obale i na otocima kako bi osigurale energetsku stabilnost cjelokupnog nautičkog prometa.

Foto: INA

Inine marinske postaje već odavno nisu samo mjesta na kojima se toče gorivo za brodice i brodove; one su evoluirale u specifična, visoko funkcionalna odmorišta na moru. Zbog vrhunske razine usluge, diskrecije i tehničke opremljenosti, ove lokacije tijekom ljeta redovito ugošćuju i svjetske zvijezde koje se odmaraju na Jadranu. Upravo ta sposobnost da se u istom trenutku pruži vrhunska usluga lokalnom ribaru i luksuznoj mega jahti, bez kompromisa u brzini i sigurnosti, izdvaja Inu kao ključnog aktera hrvatske nautičke ponude na globalnoj mapi.

Fresh Corner i bistro segment: inovacije koje redefiniraju korisničko iskustvo

Suvremeni kupac u pokretu traži više od samog točenja goriva, on traži cjelovito i ugodno iskustvo kupnje. Glavni pokretač (driver) te transformacije unutar Ine je gastro koncept Fresh Corner. Stroga standardizacija ponude osigurava da kupac na svakoj od stotina lokacija dobije identičnu, vrhunsku kvalitetu i svježinu.

Unutar Fresh Cornera razvijeni su pravi tržišni hitovi: kava vrhunske kvalitete, prepoznatljivi hot dogovi i svježe pripremljeni sendviči. Kako bi odgovorila na specifične ljetne potrebe, INA je uvela inovacije u ponudi skrojene za obitelji i veće posade u tranzitu.

Ljetni formati: praktični promo paketi Hot dog Original 6+2 gratis ili XXL hot dog 5+1 gratis koji omogućuju jednostavnu konzumaciju u pokretu ili na palubi broda.

praktični promo paketi Hot dog Original 6+2 gratis ili XXL hot dog 5+1 gratis koji omogućuju jednostavnu konzumaciju u pokretu ili na palubi broda. Novi sendviči: izrazito popularni sendvič s mortadelom i mediteranski sendvič, idealni balansirani za ljetne mjesece.

izrazito popularni sendvič s mortadelom i mediteranski sendvič, idealni balansirani za ljetne mjesece. Sezonske kave i matcha: Kokos, matcha i Banana Split latte.

Kao kruna gastro segmenta i dodatna vrijednost za putnike koji žele konkretan i topao obrok, INA u svojoj mreži ponosno ističe 12 ekskluzivnih bistro lokacija. Ovdje se ponuda širi na cjelovita topla jela pripremljena prema visokim standardima ugostiteljstva, čime se Inine postaje pozicioniraju kao prva adresa za planirani obiteljski odmor tijekom putovanja.

Digitalna poluga: nagrađivanje vjernosti kroz INA Loyalty

Foto: INA

Izvrsnost korisničkog iskustva INA zaokružuje kroz digitalnu sferu. Tijekom lipnja i srpnja, kada je frekvencija kupaca na vrhuncu, INA Loyalty aplikacija postaje ključni alat za interakciju s potrošačima. Strategija zadržavanja kupaca temelji se na izravnim pogodnostima, a unutar aplikacije aktivirani su posebni kuponi za popuste, od koji se neki, mogu koristiti neograničeno.

Kupci tako tijekom ljetnih mjeseci mogu neograničeno koristiti pogodnosti poput kupnje XXL hot doga po cijeni Original verzije, kao i 50 posto popusta na drugi pekarski proizvod. Ova digitalna poluga ne samo da olakšava planiranje budžeta kupcima u pokretu, već izravno podiže lojalnost brendu koji sustavno dokazuje da misli na svakog putnika.

Unutar INA Loyalty aplikacije dostupne su i dodatne pogodnosti, uključujući besplatno korištenje toaleta na svim Ininim lokacijama, što putovanje čini još praktičnijim i ugodnijim.

U konačnici, šira slika Inine pripreme za sezonu otkriva kompaniju koja uspješno spaja masovnu logistiku s personaliziranim premium iskustvom, čineći putovanje kroz Hrvatsku sigurnijim, ugodnijim i ukusnijim.