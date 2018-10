Novi šok za Angelu Merkel. Je li ovo definitivan politički kraj?

Sudbina njemačke kancelarke Angele Merkel i velike koalicije demokršćana (CDU/CSU) i socijaldemokrata (SPD) ispisala se u biračkim kutijama u pokrajini Hessen gdje je danas na birališta pozvano 4,4 milijuna birača. Dva tjedna nakon poraza u Bavarskoj novi veliki poraz velike koalicije. Posebna važnost rezultata izbora proizlazi iz činjenice što je u toj saveznoj državi grad Frankfurt, financijsko-ekonomsko središte ne samo Njemačke nego, nakon Brexita, i Europe.

Zeleni u naletu

Potvrđen je poraz domokršćana (CDU) kancelarke Angele Merkel na izborima u pokrajini Hessen. Prema izlaznim anketama (exit poll) koje je objavila televizija ZDF demokršćani su pali na 27,3 posto (imali su 38,3 posto 2013.), socijaldemokrati (SPD) su dobili 19,6 posto (11,1 postotnih poena manje nego prije pet godina), a toliko su dobili i Zeleni (+8,5). Alternativa za Njemačku (AfD) dobila je 12,6 posto i po prvi put ulaze u lokalni parlament, liberali su dobili 7,7 posto, a ljevica Linke 6,4 posto. “Hessen nije bio nikada tako zeleni. To je najbolji rezultat Zelenih u povijesti na izborima u Hessenu”, izjavila je dopredsjednica Zelenih Annalena

Baerbock.

Foto: Reuters/PIXSELL

Poraz demokršćana znače dodatne teškoće za Merkel. Kongres demokršćana početkom prosinca u Hamburgu zasigurno će biti završni stranački čin za Merkel. Nakon vrućeg političkog ljeta u Njemačkoj jesen će biti označena pobunom.

“Tko je sada sam, ostat će sam”, stihovi Rainera Marije Rilkea iz njegove pjesme “Jesenji dan” (prijevod Dobriše Cesarića) kao su zrcalo Angele Merkel.

Povjesničari će zasigurno analizirati kada je počeo njezin politički kraj i jedan od mogućih datuma bit će 25. rujna 2018. kada su zastupnici CDU/CSU-a odbacili Volkera Kaudera kao šefa njihova kluba u Bundenstagu, a što je obnašao od 2005. kao najvažniji kancelarkin suradnik. Bio je to čin pobune protiv Merkel, prvi takav protiv nekog kršćanskog kancelara u povijesti Savezne Njemačke. Bilo je to poniženje za kancelarku tim više što je na Kauderino mjesto izabran gotovo nepoznati Ralph Brinkhaus. Je li to bila uvertira dugačkog opraštanja, političkog rekvijema s Merkel ili će se izabrati neki drugi datum za prve note, možda 2015. kada je Njemačka otvorila vrata migrantima.

Najniže u 73 godine stranke

Jedno je sigurno – Merkel se neće kandidirati za peti mandat 2021.

Danas je za nju stigao novi šok – njemački mediji objavili su posljednju anketu na saveznoj razini koja kancelarkinim demokršćanima CDU/CSU daje najniži rejting u povijesti – samo 24 posto glasova, manje nego ikada u 73 godine povijesti stranke. CDU/CSU izgubili bi devet posto u odnosu na savezne izbore prije 13 mjeseci. Odnosno, pali bi čak 17,5 posto u odnosu na izbore 2013.

