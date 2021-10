Novi slabiji potres kod Gline: 'Više se čulo nego što je zatresao'

Jutros, 24. listopada u 10:06 sati seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom 8 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Gline. Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice.

"Kao bomba da je eksplodirala", "Jaka eksplozija, više se zvučno čulo nego što je zatresao, ili je već navika pa više i ne osjetimo te manje", "Tutanj se osjetio", neki su od komentara građana na današnji potres.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.6 in Croatia 44 min ago pic.twitter.com/bTJG1dQXUx