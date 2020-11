Novi šef diplomacije Tony Blinken sjedio je na sastanku 1999. i 'tražio alternativu za Miloševića i Tuđmana'

Dok američki predsjednik Donald Trump i dalje ignorira rezultate izbora i odbija prihvatiti da je izgubio, novoizabrani predsjednik Joe Biden pokušava provesti učinkovitu primopredaju vlasti i sutra bi trebao obznaniti neka imena u svom novom kabinetu, odnosno novoj američkoj vladi. Biden će dužnost državnog tajnika u State Departmentu povjeriti Antonyju Blinkenu, iskusnom diplomatu koji je radio u State Departmentu za vrijeme Billa Clintona i kao savjetnik za nacionalnu sigurnost za vrijeme administracije predsjednika Baracka Obame i potpredsjednika Joea Bidena.

Balkan u fokusu

Krajem vladavine predsjednika Billa Clintona, Tony Blinken bio je njegov posebni savjetnik za europska pitanja. U tom svojstvu Blinken je sjedio i na sastanku Clintona i njemačkog kancelara Gerharda Schrödera 6. svibnja 1999. u Bonnu, na kojemu američki predsjednik govori da “postoji, naravno, određena šansa da će sud za ratne zločine optužiti Tuđmana”. Sastanak je to na kojemu se dogovara poticanje regionalne suradnje između država na području bivše Jugoslavije, a u tom kontekstu Schröderov savjetnik Michael Steiner kaže: “Da bi taj regionalni pristup profunkcionirao, moramo naći alternative za Tuđmana i Miloševića.” Predsjednik Clinton objašnjava da Hrvatska nije sklona regionalnoj suradnji jer “prvo, ne želi ponovno biti dio Jugoslavije, drugo, vidi sebe kako brže napreduje prema Zapadu nego ostali” i na tom mjestu, kao treće, spominje mogućnost da predsjednik Franjo Tuđman bude optužen u Haagu.

Clinton potom objašnjava da je Amerikancima trebalo “dvije godine da okrenemo Tuđmana od savezništva s Miloševićem prema savezništvu s Bošnjacima” u ratu u BiH. Blinken na tom sastanku, prema deklasificiranoj bilješci iz arhive State Departmenta, nije uzimao riječ. Prije mjesec dana, u gostovanju u podcastu “Pod Save the World”, gdje je govorio o Bidenovoj vanjskoj politici, Antony Blinken kratko je spomenuo kako je Joe Biden kao senator “tijekom 1990., vidjevši etničko čišćenje i djela genocida na Balkanu, smatrao da moramo ustati i učiniti nešto po tom pitanju”. Bidenovo iskustvo govori da je idealist koji ustaje u obranu demokracije i ljudskih prava protiv autokrata i zločinaca, ali Biden je i realist, dodao je Blinken u tom podcastu, koji zna “što možemo, a što ne možemo učiniti”. “Ne možemo”, dodao je potencijalni novi šef State Departmenta govoreći o Americi, “riješiti sve svjetske probleme”. Ali ono što Amerika može, uvjereni su i izabrani predsjednik Biden i njegov potencijalni prvi diplomat, jest djelovati “snagom svog primjera umjesto primjerom svoje snage”. Odnosno djelovati u skladu sa svojim vrijednostima, koje su narušene za vrijeme predsjednika Trumpa te tako mobilizirati “pozitivnu kolektivnu akciju” u svijetu.

– Tako vidimo našu ulogu u svijetu – rekao je Blinken u tom podcastu emitiranom 28. listopada. Antony Blinken rođen je 1962. u New Yorku, a s devet godina seli se u Pariz s majkom i očuhom, inače poznatim odvjetnikom i žrtvom holokausta koji je preživio dva koncentracijska logora, Auschwitz i Dachau. Antony Blinken studirao je na Harvardu i doktorirao na pravnom fakultetu Sveučilišta Columbia. Dok je radio u State Departmentu, navodno je redovito igrao nogomet sa stranim diplomatima i novinarima u Washingtonu. Između rada u State Departmentu u vrijeme Clintona i rada u Bijeloj kući u vrijeme Obame i Bidena, Blinken je od 2002. radio kao glavni vanjskopolitički savjetnik senatora Bidena tako da surađuje s novoizabranim predsjednikom već gotovo 20 godina.

Brexit – kad pas lovi auto

Gostujući u jednom podcastu 2019., Blinken je slikovito opisao svoja negativna razmišljanja o Brexitu, izlasku Velike Britanije iz Europske unije. – Ovo nije samo kao kad pas pokušava uhvatiti auto, nego kao kad pas uhvati auto, a onda auto krene u rikverc i pregazi psa. Totalni nered – rekao je o Brexitu.

Od ostalih potencijalnih članova Bidenova kabineta čija su imena neslužbeno procurila u medije ističe se Janet Yellen, bivša šefica Federalnih rezervi (američke središnje banke), koja će navodno postati nova ministrica financija. Nije još jasno hoće li Biden u svoj kabinet nominirati nekog od ljevičara, demokratskih socijalista, koji imaju veliku podršku progresivnijeg dijela Demokratske stranke. U međuvremenu, dok Trump ne daje nikakve vidljive znakove popuštanja u svojoj bitki za osporavanje izbornih rezultata, sve više republikanaca javno govori da to što Trump radi nema smisla. – Sasvim iskreno, ponašanje predsjednikova pravnog tima je nacionalna sramota – rekao je donedavno bliski Trumpov suradnik Chris Christie, bivši guverner New Jerseya. Trumpov predizborni stožer distancirao se od odvjetnice Sidney Powell, članice tog pravnog tima, čije je tvrdnje o masovnoj izbornoj prijevari ponavljao i predsjednik Trump, no bez dokaza za takve tvrdnje.