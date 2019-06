Noveški otok Sommarøy traži da se na njemu ne računa vrijeme

Neki su otoci u svijetu poznati postali po ljepoti, drugi po izoliranosti, a norveški je Sommarøy u žižu globalne javnosti stigao tako što je predložio da se na otoku ukine – koncept vremena. Na otoku u dijelu godine, od 18. svibnja do 26. srpnja, sunce ne zalazi. To znači da otočani imaju neprekinutih 69 dana stalne svjetlosti zbog čega su došli do zaključka da ne proživljavaju vrijeme kao ostatak svijeta.

– Zašto onda ne bismo radili što želimo kada želimo – pitaju se stanovnici Sommarøya na kojem je normalno vidjeti, barem u spomenuto vrijeme u godini, djecu koja igraju nogomet u dva ujutro.

Kjell Ove Hveding, šef kampanje koja zagovara ukidanje vremena na otoku, rekao je nedavno da vrijeme i rokovi kod ljudi potiču stres i zabrinutost.

– Mi ćemo biti bezvremenska zona i ljudi će svoje živote moći živjeti u potpunosti. Djeca bi i dalje morala ići u školu, ali ne trebamo to staviti u ladicu školskih sati ili radnog vremena. Naš je cilj puna fleksibilnost. Ako želiš kositi travnjak u četiri ujutro, samo daj – rekao je.

Ukidanje vremena, kaže Hveding, samo bi formaliziralo ono što se već događa. Kako je u dijelu godine stalno dan, moguće je vidjeti ljude kako u četiri sata nakon ponoći boje kuću ili tinejdžere kako idu plivati.

Koliko je ovaj koncept važan lokalnim stanovnicima, svjedoči i to što su s kopnom povezani mostom koji su ukrasili ogromnim brojem satova. A nedavno je Hveding predao potpise parlamentarcu Kentu Gudmundsenu kako bi raspravljali o pojedinostima plana. U međuvremenu su se još dva norveška grada, Finmark i Nordland, dosjetili da i njih muče slični problemi pa su pokrenuli kampanje kako bi se pridružili inicijativi.