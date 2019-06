Kako nagle promjene vremena, poput ove u Hrvatskoj, utječu na zdravlje?

Učestala i nagla promjena vremena, kao što su mijenjanje tlaka, temperature i vlažnosti zraka, smanjenje dnevne količine svjetlosti, te mnoge druge, mogu se u najmanju ruku nepovoljno odraziti na zdravstveno stanje našeg organizma. Primjerice, vjetar povezujemo s neraspoloženjem i smanjenom koncentracijom jer s njegovom pojavom dolazi do elektrostatičkih promjena u atmosferi.

Sinoć nas je nakon nekoliko izrazito vrućih dana i visokih temperatura dočekala kiša i jaka grmljavina. Olujno nevrijeme u vidu grmljavine i vjetra ohladilo je građane Zagreba koji se već neko vrijeme "kuhaju" na vrućih 30 i nešto stupnjeva. Neke dijelove Zagreba poharala je jaka kiša, a temperatura zraka se u kratkom vremenu spustila za više od 10-ak stupnjeva, kako smo ranije pisali. Danas i sutra nas također očekuje svježije vrijeme i nešto niže temperature. Utorak će tako biti promjenjiv, a zatim nas ponovno čeka zatopljenje.

Tipični simptomi osjetljivosti na vremenske promjene su vrtoglavica, glavobolja, migrena, mučnica, visok ili nizak krvni tlak. Također osjećamo i pojačanu osjetljivost, osjećaj nelagode i pospanost, a nerijetko se javlja i mišićna bol te bol u zglobovima. Ne postoji dobna skupina koja nije pogođena tegobama uzrokovanim promjenom vremena, a među najugroženije spadaju ženske osobe srednje dobi.

Tegoba do kojih dolazi prilikom vremenskih promjena definiraju se kao meteoropatija, a one koji pate od te moderne bolesti meteoropatima. Da bi se organizam priviknuo na negativne utjecaje vremena, bitno je što više boraviti na svježem zraku bez obzira na vremenske prilike. Poželjno je i izbjegavanje alkoholnih pića jer ona potiču gubitak tekućine, kako piše Ordinacija.hr.

- Pod utjecajem vremenskih promjena dolazi do pojačanog lučenja hormona prednjeg režnja hipofize ACTH (hormon stresa), a smanjuje se lučenje endorfina, koje često nazivamo i hormonima sreće. Zbog relativnog manjka endorfina dolazi do povećane osjetljivosti, ne samo u smislu smanjenog raspoloženja, već i tjelesnih manifestacija, kao što su povećana osjetljivost mišićnog, tetivnog i živčanog sustava. Stoga se pod utjecajem loših meteoroloških prilika može javiti glavobolja, umor, nesanica, bolovi u kostima, vrtoglavica, razdražljivost, smetnje koncentracije i pažnje, a kod kroničnih bolesnika može doći do pogoršanja simptoma kronične bolesti - upozorava dr. Sanja Škrnički Kršek za Ordinaciju.

