Nova Solanina kriptovaluta skočila s 90 $ na 3,25 milijuna $! Koja je sljedeća velika prilika?

Jedan trgovac kriptovalutama otkrio je da je uložio 90 $ u Solanamemecoin i ostvario profit od 3,25 milijuna $ u samo dva dana.

Tržište novih kriptovaluta ponekad bilježi nagle skokove određenih imovina unatoč općem tržišnom trendu, donoseći golemi profit vlasnicima.

Prema blockchain analitičkoj firmi Lookonchain, sudjelovanje u meme kriptovaluti nazvanoj Unicorn Fart Dust (UFD) donijelo je nevjerojatan povrat od 36.067 puta na izvorno ulaganje.

Događaj koji je 90 $ pretvorio u 3,25 milijuna $ šokirao je kripto zajednicu

Neuspjela "grass" kriptovaluta odjednom postala kriptovaluta vrijedna milijardu dolara

Token je pokrenuo zagovornik zlata koji se predstavlja kao Basement Ron, s ciljem da dokaže bezvrijednost novih kriptovaluta.

Planirao je javno dokumentirati neuspjeh projekta.

Međutim, suprotno njegovim namjerama, token je u samo nekoliko dana postao iznimno popularan, a njegova je tržišna kapitalizacija u jednom trenutku dosegla čak 500 milijuna $.

Cijena UFD-a skočila je za više od 5.500%, donoseći goleme profite ranim ulagačima.

Prema podacima s portala CoinGecko, UFD se trenutačno trguje po cijeni od oko 0,03448 $, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od približno 34 milijuna $.

Kada je tržišna kapitalizacija dosegla 240 milijuna $ samo 48 sati nakon izdavanja, postao je glavna tema u kripto zajednici.

Rast Solana ekosustava i lekcije za špekulante

Incident s UFD-om još jednom naglašava nepredvidivost tržišta novih kriptovaluta.

Solana, koja je bila pozornica ovog dramatičnog rasta, očekuje se da će nastaviti razvijati svoj ekosustav.

Strategija, tajming i prepoznavanje prilika jesu važni, ali ponekad sreća može donijeti najveći dobitak.

Porast UFD-a dogodio se usred 8% pada ukupnog tržišta meme kriptovaluta, nakon pesimističnih komentara o kamatnim stopama predsjednika američke Federalne rezerve Powella.

Dok su većina glavnih meme kriptovaluta zabilježile gubitke u posljednja 24 sata, UFD je napravio suprotan potez.

Takvi su slučajevi iznimno rijetki i pokazuju visoku volatilnost tržišta.

Nova kriptovaluta Bitcoin Hyper mogla bi uskoro eksplodirati

Dok slučajevi poput UFD-a pokazuju eksplozivni potencijal "grass" kriptovaluta, oni ujedno podsjećaju ulagače na visoke rizike.

U tom kontekstu, novi projekti kriptovaluta s tehnološki naprednijim temeljima također privlače pažnju.

Jedan od njih je Bitcoin Hyper (HYPER).

Projekt se trenutačno nalazi u pretprodaji i već je uspješno prikupio više od 12 milijuna $.

Prema whitepaperu, osmišljen je kao Layer 2 rješenje za Bitcoin (BTC) i koristit će Solana Virtual Machine (SVM) tehnologiju kako bi značajno ubrzao Bitcoin transakcije.

Što se tiče prognoza cijene Bitcoin Hypera, analitičari se u velikoj mjeri slažu da bi mogao doseći 0,21 $ do kraja 2025. godine.

Trenutačna cijena u pretprodaji iznosi 0,012725 $, dok je cijena za listanje postavljena na 0,012975 $.

Za kupnju Bitcoin Hypera, možeš ga nabaviti putem službene web stranice koristeći ETH, SOL, BNB, USDT ili fiat valutu.

Trenutačna godišnja kamatna stopa na staking iznosi 113%, nudeći dodatne mogućnosti zarade ranim sudionicima.