'Nova ljevica treba infrastrukturu po cijeloj zemlji, a ciljevi nam ostaju isti'

Od jučer pa sve do danas u ponoć traju izbori, odnosno glasanje o novom vodstvu vaše stranke. Zašto ste se kandidirali za predsjednicu Nove ljevice i na čemu temeljite svoj program?

Nakon parlamentarnih izbora dobila sam jako dobru povratnu reakciju od članova stranke pa me to na neki način i obvezuje te dodatno motivira. I sama sam puna entuzijazma i energije, gorljiva sam. A sad je najvažnije da počnemo graditi ozbiljnu infrastrukturu jer nam se javljaju ljudi iz cijele Hrvatske. Sve to treba i formalizirati jer smo kod mnogih pobudili entuzijazam i želju za angažiranjem. Planiramo isticati naše kandidate na lokalnim izborima u svim mjestima gdje imamo svoje članove i tako pokušati kreirati i što više utjecati na gradske politike. Ciljevi Nove ljevice ostaju isti – graditi modernu građansku demokraciju u kojoj ljudi imaju utjecaja na promjene te se beskompromisno štite ljudska i radnička prava.

Postali ste prvi put i parlamentarna stranka u sklopu platforme Možemo!. Koliko će i kako ta platforma promijeniti način rada i odlučivanja u Saboru?

Iako se ponekad čini da je sve bezizlazno, pa su neki i nama govorili: “Što možete učiniti? Malo vas je”, mi smo i u zagrebačkoj Skupštini, iako nas je bilo malo, zaista utjecali na to da GUP nije prošao te da se razotkriju Bandićeve afere. Isto je i u parlamentu. Kada jedan dio zastupnika u Saboru slijepo slijedi stranačke naredbe, a drugi dio lijeno sjedi, a imate i jednu manju ekipu koja se trudi i angažira, to je onda previše uočljivo, odskače. Javnost to vidi. Uostalom, i pri donošenju Zakona o obnovi naši su amandmani bili razumni i logični.

Tomislav Tomašević bit će kandidat za gradonačelnika Zagreba. Mnogi kažu da bi bilo dobro da ga podrži i SDP, pa i unutar samog SDP-a. Što vi mislite?

Ne vrijedi se sad time opterećivati jer SDP još nije izabrao svoje vodstvo. K tome, ni sam SDP o tome toga nema jedinstven stav. Bilo bi dobro da se ljevica ujedini oko jednog kandidata i potuče Bandića. Vjerujem da nema boljeg kandidata za gradonačelnika Zagreba od Tomaševića. No bude li SDP inzistirao na svom kandidatu, onda bi bilo dobro barem to da se sve stranke ljevice dogovore da u drugom krugu stanu iza zajedničkog kandidata. Iako svi pričaju o Bandiću kao o “političkom mrtvacu”, nije dobro prerano ga “pokapati”.