Nova linija podjela stvara se oko potreba pojedinih skupina građana i društvenog statusa kućnih ljubimaca

Novogodišnja noć donijela je puno novina za hrvatske građane. O značenju i značaju ulaska u schengenski prostor, uvođenju eura kao službene valute te nizu zakonskih promjena koje su stupile na snagu od 1. siječnja već se dosta pisalo i još će se pisati. Novogodišnja noć donijela je i još jednu zanimljivu novinu, koja ima znatno manje neposredne posljedice od prethodno nabrojenih, ali možda otvara neka dugoročnija pitanja, a radi se o drastičnom obratu u odnosu jedinica lokalne samouprave prema novogodišnjim proslavama i tradicionalnim vatrometima. Naime, čak 27 gradova i općina je na inicijativu udruge Prijatelji životinja odustalo do vatrometa kao sastavnog dijela organiziranog javnog dočekivanja Nove godine. Dok su se do sada gradovi natjecali u organizaciji glamuroznijeg i većeg vatrometa, sada dolazi do naglog obrata u kojem gradovi odustaju od njega zbog zaštite dobrobiti kućnih ljubimaca, prvenstveno pasa, na blagu inicijativu jedne udruge građana iza koje nije stajao nikakav poseban pritisak. Inicijativi su se pridružili veći gradovi, od četiri najveća uključila su se tri, a izostao je samo Split, ali i manje općine. Inicijativi se priključilo i nekoliko izrazito turističkih gradova kojima je javni doček Nove godine dio turističke ponude, kao što su Rovinj, Opatija, Poreč, Mali Lošinj i Pula.