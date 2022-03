PREDSEZONA I INAČE NAJSLABIJA KARIKA

Njemački turisti će doći, ali s prvim valom u lipnju ne smije biti gafova

Buking za Hrvatsku trenutačno je i do 50 posto slabiji od onog što se u ovo vrijeme, s obzirom na to da je godina odlično počela, moglo očekivati. No otkazivanja nema