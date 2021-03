Njemačka za Uskrs uvodi rigorozni lockdown: Evo što će sve biti zatvoreno i koja su nova pravila

Lockdown u Njemačkoj se produžava do 18. travnja, a tijekom Uskrsa, od 1. do 5. travnja, bit će još stroži, odlučeno je na sastanku kancelarke i pokrajinskih premijera. Nema jamstva da će nakon Uskrsa mjere biti ublažene, piše Deutsche Welle.

"Imamo novu pandemiju", rekla je Angela Merkel na konferenciji za novinare, nešto iza tri ujutro, nakon završetka samita s pokrajinskim premijerima koji je trajao 12 sati.

"Prevladale su mutacije", rekla je premijerka. "Pojeden je prethodni uspjeh", plastično je objasnila kancelarka. Sada se mora izbjegavati veliki broj infekcija jer postoji vjerojatnost da će se stvoriti nove mutacije. "Duže je i teže nego što smo mislili", rekla je Merkel, a prenosi njemački Bild.

Taj list piše da su pregovori oko korona-mjera bili teški i dugi kao nikada do sada. Kancelarka je virtualni sastanak poslije tri sata htjela prekinuti jer su neki premijeri saveznih pokrajina navodno tražili isuviše blage mjere, ali je od toga ispala samo pauza – vrijeme koje je iskorišteno za razgovore u manjim grupama.

Što je na kraju odlučeno? Ukratko: lockdown se u Njemačkoj produžava do 18. travnja, a tijekom Uskrsa, od 1. do 5. travnja, bit će još stroži.

Od 1. do 5. travnja u Njemačkoj vrijedi strogo ograničenje kontakta i zabrana okupljanja na javnim mjestima. Veliki četvrtak i uskrsna subota definirani su kao "dani odmora". Ostaju otvorene benzinske pumpe i neke "određene" trgovine mogu raditi, rekla je kancelarka.

Privatni susreti su dozvoljeni – s najviše pet osoba iz dva domaćinstva. Djeca do 14 godina se ne računaju, a parovi (dakle i nevjenčani) se računaju kao jedno domaćinstvo.

Što se tiče trgovina, vrijedit će slična pravila kao nedjeljom i praznikom. U četvrtak, 1. travnja, sve će biti zatvoreno. "U subotu (3.4.) bit će otvoreni samo supermarketi, odnosno trgovine s hranom u užem smislu."

Kada se radi o vjerskim obredima, dogovoreno je da se savezna vlada i pokrajinske vlade vjerskim zajednicama obrate s molbom da se "uskrsne mise i drugi vjerski događaji ne održavaju u crkvama i drugim vjerskim objektima. Kršćani bi trebali slaviti Uskrs putem videa, Židovi ne bi trebali slaviti Pashu u sinagogama, a muslimani ne bi trebali ići u džamiju na molitvu u petak", piše Bild.

Nema jamstva da će nakon Uskrsa – dakle od utorka 6. travnja – taj strogi lockdown biti ukinut. "Ublažavanje mjera će biti moguće ako budu ispunjeni kriteriji za otvaranje prema odluci od 3. ožujka 2021.". To znači da su preduvjet za otvaranje – niske incidencije. A to je, kako piše Bild, malo vjerojatno.

Dogovoreno je da se strogo primjenjuje "kočnica za slučaj opasnosti" – što znači da u općinama u kojima je incidencija veća od 100 ponovo vrijede pravila koja su bila na snazi do 7. ožujka. To između ostalog podrazumijeva "ograničenja izlazaka i stroža ograničenja kontakata" te zatvaranje eventualno na neki način otvorenih trgovina (to ne vrijedi za prodavaonice hrane). Frizeri pak mogu nastaviti raditi u svojim salonima.

Saveznim pokrajinama dozvoljeno je da u odabranim regijama isprobaju u kojoj se mjeri mogu otvoriti pojedina područja javnog života "uz stroge zaštitne mjere i koncept testiranja", piše javni servis ARD. Riječ je takozvanim "privremenim model-projektima".

Turisti koji se vraćaju iz zemalja s malom incidencijom moraju se testirati prije povratnog leta za Njemačku. Pored toga, od aviokompanija se traži da ne povećavaju zračni promet tijekom uskrsnih praznika.

Najavljeno je i da će se izmijeniti Zakon o zaštiti od zaraza, tako što će se uvesti opća obveza testiranja prije povratnog leta u Njemačku. Kako piše Bild, više zračnih kompanija se obvezalo da će testirati njemačke turiste još na Mallorci – koja je odnedavno skinuta s liste rizičnih regija.

Firme bi trebale osigurati što je više moguće smanjenje kontakata, kazali su iz vlasti. Ako to nije moguće, trebale bi ponuditi testove za zaposlene. U zaključcima se govori o "dobrovoljnoj ponudi testova za zaposlene od strane privredne, kao i o primjeni uredbe o zaštiti na radu od virusa SARS-CoV-2". Testove bi trebalo nuditi najmanje jednom tjedno.

Osim toga, planira se i produženje financijske pomoći za ugrožene firme, no u vezi s tim nisu navedeni detalji, piše na portalu ARD-a Tagesschau.

Kakve promjene čekaju škole i dječje vrtiće? U najnovijoj odluci je samo naglašeno da će biti više testova za zaposlene u školama i vrtićima te da je cilj da se što prije ponude po dva testa tjedno.

Prema podacima iz registra intenzivne njege, trenutno je 3145 ljudi u Nemačkoj na intenzivnoj njezi zbog komplikacija poslije zaraze, a od njih je 1678 na respiratoru. Ima još blizu četiri tisuće slobodnih kreveta, plus još preko deset tisuća u rezervi.

Od početka epidemije je u Njemačkoj registrirano oko 2.7 milijuna slučajeva zaraze, dok se s virusom povezuje smrt oko 75.000 ljudi. Slijedeći sastanak savezne kancelarke i premijera njemačkih saveznih zemalja je zakazan za ponedjeljak, 12. travnja.

POGLEDAJTE I OVO: Gdje se u Europi najstrože kažnjava pijane vozače?