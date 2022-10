poljaci žele Ratne reparacije

'Njemačka nam zbog Hitlera duguje 1,26 bilijuna eura!'

Diplomatskom notom što je iz Varšave upućena u Berlin Poljska je i formalno pokrenula pitanje isplate ratnih reparacija od Njemačke iako njemačka strana smatra da je ovo pitanje već odavno zatvoreno i da su sva potraživanja u vezi s događajima u Drugom svjetskom ratu namirena. Poljske komunističke vlasti 1953. odrekle su se, i to pod utjecajem Moskve, koja nije htjela financijski opteretiti tadašnju Istočnu Njemačku, svih potraživanja od Njemačke, no vlada ultranacionalističke stranke Pravo i pravda ponovno je otvorila to pitanje nakon preuzimanja vlasti 2015.