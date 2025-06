Njemačka iščekivala hoće li Trump napasti Merza kao što je Zelenskog

Velika su očekivanja bila od sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i novoga njemačkoga kancelara Friedricha Merza koji je na rasporedu bio jučer poslijepodne, nakon zaključenja ovog broja. Poznato je da Merz želi održati dobre odnose s važnim saveznikom, a s druge strane nije se znalo hoće li mu Trump prirediti "zasjedu", kao što je to bio slučaj s nekim drugim visokim gostima proteklih mjeseci. Njemački kancelar u SAD je otputovao s najavom većih izdvajanja za obranu (Berlin će u idućim godinama povećati izdvajanja za obranu na 3,5 posto BDP-a, uz još 1,5 posto za jačanje sigurnosne infrastrukture), no ne zna se hoće li to zadovoljiti Trumpove apetite.

Teme za raspravu su i odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, kao i Trumpove prijetnje carinama Europskoj uniji. Merz se drži maksime da Europa mora biti samouvjerena u pregovorima s Washingtonom. "Naš savez s Amerikom bio je, jest i bit će od ključne važnosti za sigurnost, slobodu i blagostanje Europe", napisao je na X-u prije sastanka s Trumpom. Prema pisanju njemačkih medija, Merzovi suradnici nadali su se da će kancelar biti pošteđen javnih kritika. Susret s Trumpom Metz je čekao "s mirnoćom i radošću", rekao je njegov glasnogovornik Stefan Kornelius i dodao da kancelar sastanak čeka s mirnoćom i radošću, a podsjetio je i da su dosad imali vrlo dobar odnos.

– Njemačka je treće najveće gospodarstvo na svijetu i imamo mnogo toga ponuditi kao ekonomski partner SAD-a. Istovremeno, vrlo konstruktivan i pozitivan odnos s Amerikom iznimno je važan za nas, za naše gospodarstvo i za sigurnost Njemačke i Europe – rekao je Kornelius. Merzov put u Washington organiziran je uoči sastanka grupacije G7 koji će se održati u Kanadi od 15. do 17. lipnja, kao i summita NATO-a u Haagu potkraj ovog mjeseca. Kako je objavio Bild, američki predsjednik konzultirao se s bliskim povjerenikom, bivšim američkim veleposlanikom u Njemačkoj Richardom Grenellom, koji je izrazito kritičan prema kancelaru Merzu. Grenell je navodno također tražio izravan kontakt s Trumpom kako bi mu skrenuo pozornost na Merzove izjave o Trumpu posljednjih mjeseci.

Iako Grenell, suprotno svojim nadama, nije dobio visoku poziciju u Trumpovoj administraciji, posljednjih se mjeseci više puta pojavljivao uz Trumpa, što pokazuju fotografije na društvenim mrežama, navodi Bild. U jednom videu Merz je optužio Washington za "skandalozno" miješanje u njemačku izbornu kampanju. U drugom je ponovio da Trumpa i dalje vidi kao prijetnju demokraciji. Ne treba zaboraviti da je Trump sklon Alternativi za Njemačku (AfD), koja je na izborima u veljači postala druga snaga u Njemačkoj. Njemačka unutarnja obavještajna služba nedavno je AfD prozvala "desničarskom ekstremističkom skupinom", što se Bijeloj kući nije svidjelo.

Njemački mediji jučer su objavili da su Trumpovi pomoćnici neočekivano pomaknuli sastanak u Ovalnom uredu na početak posjeta, prije radnog ručka, iako su Nijemci očekivali da će prvo ručati, a onda se preseliti u Ovalni ured, pred televizijske kamere. Neki su se njemački mediji pitali nije li to loš znak za Merza s obzirom na to da je Trump već nekoliko puta iskoristio sastanke u Ovalnom uredu pred novinarima kako bi napao i osramotio svoje goste, poput ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i južnoafričkog predsjednika Cyrila Ramaphose.

Njemački su mediji kao zanimljivost objavili i priču o tome da je Merz prespavao u gostinjskom apartmanu američkog predsjednika blizu Bijele kuće, što se smatra posebnom čašću, u spavaćoj sobi obojenoj u ružičasto. Dominiraju šarene tapete, poput kineskog otiska iz 1770. u salonu Dillon. Izložene su i vaze iz dinastije Ming. U ružičastoj sobi nalazi se možda i najpoznatiji krevet s baldahinom na svijetu iz 19. stoljeća. Zbog svoje ljepote i udobnosti, soba je često rezervirana za kraljevske obitelji i prve dame. Kako bilo, Merz neće moći reći da mu domaćin nije osigurao kraljevski smještaj.