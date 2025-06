Trump otkrio detalje razgovora s Putinom: 'Neće biti lijepo to što će napraviti. Rekao sam mu da ne radi to'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako mu je ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru rekao da Rusija "nema izbora nego uzvratiti" nakon što su ukrajinske snage izvele napade duboko unutar ruskog teritorija. Govoreći iz Bijele kuće uz njemačkog kancelara Friedricha Merza, Trump je otkrio sadržaj razgovora s Putinom, koji se dogodio dan ranije. Prema njegovim riječima, ruski predsjednik je izjavio:

"Oni su ušli duboko u Rusiju, i on [Putin] mi je zapravo rekao: 'Nemamo izbora nego uzvratiti zbog toga, i vjerojatno neće biti lijepo.'" Trump je, kako kaže, pokušao uvjeriti Putina da ne eskalira sukob: "Rekao sam mu da to ne učini. Rekao sam: 'Nemoj to napraviti, ne bi trebao, trebaš to zaustaviti.", piše SkyNews.

Unatoč opasnim tonovima iz Moskve, Trump je izrazio nadu u mogućnost postizanja prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Usporedio je situaciju s nekadašnjim sukobom između Indije i Pakistana: "Puno je mržnje između dvije strane, ali ja i dalje vjerujem da je prekid vatre moguć. Pogledajte primjer Indije i Pakistana – volio bih da nešto slično postignemo između Ukrajine i Rusije. U nekom trenutku to će se dogoditi, vjerujem u to."

Podsjetimo, Rusija će odgovoriti na najnovije ukrajinske napade na način i u trenutku kada njezina vojska to ocijeni prikladnim, priopćio je u četvrtak Kremlj, optužujući Kijev za državni terorizam i potvrdivši da je predsjednik Vladimir Putin američkom predsjedniku Donaldu Trumpu rekao da je Moskva primorana na odmazdu.

Ukrajina tijekom vikenda dronovima napala ruske bombardere u zračnim bazama u Sibiru i na dalekom sjeveru. Rusija je ukrajinsku stranu okrivila za dizanje u zrak željezničkih mostova na jugu zemlje, pri čemu je ubijeno sedam ljudi. Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov je rekao da je predsjednik Putin nazvao Kijev "terorističkim režimom".

"To je teroristički režim jer je njegovo vodstvo svjesno dalo naredbu, zapovijed, da se digne u zrak putnički vlak. To nije ništa drugo nego terorizam na državnoj razini", prenio je Peskov riječi predsjednika Putina. Kijev nije javno preuzeo odgovornost za taj napad, a Rusija nije podastrla dokaze da su taj napad naredili ukrajinski čelnici. Ukrajinski napadi na teritorij Rusije te ruski zračni udari i napredovanje na bojišnici doveli su do nove eskalacije rata koji je počeo u veljači 2022., umanjujući time izglede za uspjeh mirovnih pregovora koje su dvije strane ponovo nastavile prošli mjesec u Turskoj.