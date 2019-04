'Nisam prekršio zakon kako kaže DIP, HDZ me se boji i želi me ušutkati'

Nakon što je Državno izborno povjerenstvo prvo Saboru dalo mišljenje, a onda jučer i priopćenjem ponovilo da je u izbornoj promidžbi zabranjeno koristiti službene prostorije državnih tijela i jedinica samouprave, SDP-ov Gordan Maras, koji prosvjeduje jer mu se brani da na laptopu u sabornici ima naljepnicu kojom birače poziva da glasuju za njega na europskim izborima, ustvrdio je da nije prekršio zakon. Želi da DIP donese službenu odluku s takvim tumačenjem kako bi se na njega žalio Ustavnom sudu.

– U DIP-u vrlo dobro znaju što piše u Zakonu, i točka na koju se pozivaju odnosi se na uredske prostorije, a ja jučer nisam bio u uredu nego u sabornici koja je javni prostor. Nisam koristio državni laptop i državnu naljepnicu tako da nisam prekršio Zakon o izbornoj promidžbi – drži Maras.

Izražava žaljenje što je 'DIP očito u potpunosti potpao pod HDZ-ov utjecaj jer je sve krenulo na inicijativu Gordana Jandrokovića koji je pisao upit DIP-u već sugerirajući kako bi se to trebalo razriješiti, a sada dobivamo ono što HDZ želi da DIP napiše u svom priopćenju'.

– Ako se govori da netko ima prednost pred drugim kandidatima, onda to imaju svi saborski zastupnici koji tijekom kampanje sudjeluju u raspravama, a ujedno su i kandidati na europskim izborima. Jandroković bi trebao onda voditi računa o tome da samim govorom u sabornici ljudi već imaju prednost pred drugim kandidatima – kaže.

Iz svega zaključuje da ga se HDZ boji i želi ga ušutkati, no, naglašava, to im neće uspjeti. Jasno je, dodaje, da je HDZ uzurpirao DIP. Ne planira maknuti spornu naljepnicu s laptopa.

– Nisam čovjek koji odustaje od svojih stavova i borim se za ono što mislim da je ispravno, a HDZ je zadnji koji će me zaustaviti. Laptop ostaje uz mene. Maras neustrašiv i da je rekao HDZ-u – ne može, i to će tako biti i dalje. Ne osjećam se ugodno u ovoj situaciji kada se moram boriti protiv Plenkovića, Jandrokovića, represivnog aparata, svi su na meni. Nije to baš ugodno, ali ću izdržati. Svojim stavom, srčanošću, programom, idejama i energijom protiv HDZ-a, to radim oduvijek, to ću nastaviti raditi i dalje – zaključio je Maras.

