'Nismo glasovali o DIP-u jer smo kampanju htjeli osloboditi od politikantskih prepucavanja'

Glasovanje o novoj članici Državnog izbornog povjerenstva Ivani Belec smo odgodili jer smo htjeli ovu izbornu kampanju osloboditi politikantskih prepucavanja, objasnio je danas predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić zašto se i sinoć i drugi put odgodilo glasovanje o ovoj točki. Oko ovog imenovanja, podsjetimo, došlo je do prijepora između vladajućih i oporbe koji drugačije gledaju na to tko bira ovog kandidata, vladajući ili oporba. Oporba tvrdi da temeljem Zakona o DIP-u njima pripada pravo da predlože svog kandidata, no vladajući tvrde kako on pripada njihovoj kvoti, pa su zato Saboru na glasovanje uputili prijedlog sa svojom kandidatkinjom Ivanom Belec.

– Odlukom da jučer ne glasujemo o popunjavanju DIP-a htjeli smo odbiti manipulacije koje dolaze iz redova, prije svega, SDP-a da bi preko leđa čestitih i poštenih članica i članova DIP-a HDZ u ovim izborima pokušao nešto ušićariti. Kako bismo odbili takve nebuloze, htjeli smo ovu izbornu kampanju osloboditi takvih politikantskih prepucavanja, i to je bio jedini razlog zašto jučer nismo o tome odlučivali nego ćemo odmah nakon izbora. DIP je, osim jednog člana, u punom sazivu, mogu odlučivati i dajemo im punu podršku u radu. Ovaj izborni proces želimo apsolutno očistiti od bilo kakvih predbacivanja HDZ-u – objasnio je Bačić.

Šef Kluba SDP-a Arsen Bauk ima selektivno pamćenje, komentira Bačić referirajući se na Baukovo objašnjenje kako pravo na imenovanje pripada oporbi jer je jedan od ranije izabranih članova DIP-a Josip Vresk bio prijedlog HDZ-a, a ne HSS-a kako to Bačić sada obrazlaže. HSS je, tvrdi Bačić, 2015. godine imao samo jednog zastupnika, Branka Hrga, i na novi mandat u DIP-u predlagao je Vreska, ali ga nije mogao formalno predložiti jer nije imao klub pa je onda to napravio preko HDZ-a, pa ga danas HDZ ne gleda kao svog kandidata već HSS-ovog koji više nije njihov partner.

– Naš je Klub samo formalno predložio kandidata HSS-a, a kako je HSS u međuvremenu ušao u koaliciju sa SDP-om i danas je u oporbi, nekorektno bi bilo od strane SDP-a predbacivati HSS-u da je u koaliciji s HDZ-om i smatrati Vreska osobom koju predlaže HDZ – tvrdi Bačić.

Osvrnuo se i na jučerašnje prijepore oko nošenja predizbornih poruka u sabornici, prosvjedu Gordana Marasa kojem se temeljem mišljenja DIP-a branilo da na svom laptopu nosi naljepnicu koja poziva birače da mu daju glas na europskim izborima.

– Već duže vrijeme dio naših kolega je u izbornoj kampanji i neovisno o tome o kojoj se točki dnevnog reda raspravlja pokušavaju zlouporabiti sabornicu i provode isključivo vlastitu izbornu promidžbu. Nijednom saborskom zastupniku ne odričem pravo da promovira svoje politike, ali to treba raditi u okviru zakonu i onoga što je prihvatljivo za sabornicu i najvišu instituciju u RH koju ne treba zloupotrebljavati. Bojim se da će nova sjednica nakon Uskrsa apsolutno proteći u pokušaju promidžbe kolega koji su na listama za Europski parlament, a da će rasprava o meritumu i točkama dnevnog reda apsolutno biti u drugom planu, ako uopće i bude rasprave o bilo kojoj točki dnevnog reda osim izborne promidžbe. Takvi smo, kakvi smo, mijenjati se očito ne možemo. Moramo nastaviti s radom Sabora jer bi preduga bila stanka od danas do 26. svibnja kada će se održati izbori. Pokušat ćemo i u takvim uvjetima održati normalne sjednice Sabora – rekao je Bačić te najavio da će se Sabor nakon Uskrsa okupiti na novoj, 12. sjednici 24. travnja i raditi do 10. svibnja, koju će nastaviti prvu srijedu nakon izborne nedjelje, 29. svibnja i raditi do ustavne stanke 15. srpnja.

Osvrnuo se i na dvije komemoracije u Jasenovcu.

– Vlada Andreja Plenkovića i HDZ čine sve da se održi zajednička komemoracija u Jasenovcu, ali se očito za to nisu stekli što mu je žao. Vlada i premijer pokušali su naći zajednički jezik da se održi komemoracija koja priliči stanju odnosa i uvažavanja u hrvatskom društvu. Takva komemoracija se mogla i trebala održati, ali budimo strpljivi, valjda će idući puta biti bolje – kaže Bačić.

Na pitanje novinara, Bačić je ocijenio da je neposredni izbor predsjednika/ice države još određeno vrijeme nužan za političku stabilnost u državi, iako, tvrdi, jest u određenom nesrazmjeru legitimitet kojeg predsjednik/ica države ima u odnosu na ovlasti koje proizlaze iz Ustava.

– Treba određeno vrijeme da bi se uskladio taj odnos između ustavnih ovlasti i neposrednog legitimiteta, zato sam pobornik da i dalje zadržimo ovakav pristup u izboru predsjednika države dok se potpuno ne stabilizira državni ustroj – zaključio je Branko Bačić.

VIDEO Izbacivanje Ivana Pernara iz Sabora