'Nisam očekivao niti tražio da biskupi podrže Miroslava Škoru za predsjednika'

Mate Mijić, komunikacijski direktor kampanje Miroslava Škore reagirao je na kolumnu Jurice Pavičića objavljenu u Jutarnjem listu.

– Jurica Pavičić ukazao mi je veliku čast tako što me učinio jednim od glavnih likova svoje nove kolumne u Jutarnjem listu. U svome tekstu on pretpostavlja da sam se osjećao kao magarac zato što su biskupi, prema pisanju medija, sa sastanka s premijerom Plenkovićem poslali poruku da pozitivnim ocjenjuju napore Vlade na stvaranju uvjeta za opći gospodarski i društveni napredak, društveni optimizam te uključivo ozračje u hrvatskom društvu. Pavičić misli da sam namagarčen od biskupa zato što sam u svom društvenom djelovanju govorio i pisao protiv Istanbulske konvencije i zalagao se za zaštitu života svakog čovjeka od začeća, a biskupi su ipak na određeni način podržali politiku Andreja Plenkovića s kojom se ja ne slažem – objavio je Mijić na Facebooku.

Istaknuo je da kao vjernik katolik 'apsolutno poštuje autoritet otaca biskupa i to se ne može promijeniti'.

– Poslušnost i poniznost važne su karakteristike svakog katolika koji se trudi živjeti svoju vjeru. Moram priznati da se ni najmanje ne osjećam kao magarac zato što oci biskupi nisu otvoreno podržali mog kandidata za predsjednika Republike. Takvu podršku od njih nisam ni očekivao niti bih ju tražio zato što mislim da bi za Crkvu, koju istinski volim, takva praksa bila pogubna. Kao totalni magarac osjećao bih se u jednom drugom slučaju - da sam u svom javnom djelovanju zatajio Krista i kršćansku vjeru zbog političke ili materijalne koristi kao što su to učinili mnogi u hrvatskom javnom prostoru posljednjih 30-ak godina. Ljudski je griješiti, i Petar je zatajio Krista, ali se ni on nakon toga nije dobro osjećao. Vjerojatno se osjećao kao magarac – napisao je i dodao:

– Svetoj sam Crkvi i njezinom nauku doista bio lojalan i pravovjeran, kako to piše Pavičić, ali ne da bi biskupi podržali moju političku agendu, nego zato što - kako to kaže Vjerovanje - vjerujem u Katoličku crkvu. Vjerujem u Krista, vjerujem u Istinu. I u javnom prostoru zastupam ono u što vjerujem. Nisam ja pisao i govorio protiv Istanbulske konvencije i hodao za život da bih to kapitalizirao. Barem ne na ovome svijetu. Političan sam čovjek i puno sam govorio i pisao o politici. Ona će me vjerojatno zaokupljati veći dio života, ali me nikad neće zarobiti. Moje je srce rezervirano za obitelj, prijatelje i Krista. To bi Jurica Pavičić trebao razumjeti prije nego što me sljedeći put krene "analizirati" i trpati u ladice.