'Nikada u modernoj povijesti nije iz Rusije prema Srbiji stigao tako oštar dopis. Usmjeren je samo na jedno'

Ogroman broj svjetskih medija prenio je priopćenje ruske obavještajne službe SVR, Službe vnešnei razvedki, Srbiji, odnosno njezinom predsjedniku Aleksandru Vučiću, Podsjetimo, u tom priopćenju koje je, dakako, prenijeto u svim ruskim državnim medijima ali i na srbijanskom izdanju portala Sputnjik, optužuje se Srbiju zbog masovnog izvoza ponajprije streljiva u Ukrajinu kroz treće zemlje koje su i članice NATO-a poput Češke, Bugarske i Poljske ali i kroz afričke zemlje. Takve isporuke imaju za zadatak jedino 'ubijati i osakaćivati ruske vojnike i civilno stanovništvo Rusije'. Dalje se u priopćenju spominje i 'povijesni i bratski odnos', pa pomoć Srbiji od Rusije u najtežim trenucima u povijesti poput dva svjetska rata.

SVR-u je na čelu Sergej Nariškin, jedan od ljudi najvećeg povjerenja Vladimira Putina, ali i onaj koji prema Putinu ima možda i najveći respekt. Nariškina se, naime, sjećamo iz sastanka Putina sa svojim sigurnosnim i vojnim vrhom dva dana prije početka invazije na Ukrajinu. Tada je upravo Nariškina javno osramotio kada je ovaj izrazio oklijevanje u slaganju s njegovim idejama da bi se onda ipak skrušeno složio i povukao. Tako ne bi trebalo biti sumnje da je ovakvo oštro priopćenje sasvim sigurno prošlo kroz Putinov ured. Njegova svrha je prije očita nego što je nekakav dogovoreni spin. Rusija, slično kao i Zapad, nastoji natjerati Srbiju da konačno odabere stranu. Također, Vučić i Nariškin se osobno znaju, ruski je šef špijuna gostovao u Beogradu prije četiri godine gdje su razgovarali o suradnji BIA-e i SVR-a. Gostovao je Vučić odmah nakon priopćenja i na RTS-u gdje se u izvješćima veća pozornost daje novom zakonu o medijima, nego o optužbama SVR-a. Vučić ističe da je o optužbama za sjedenje na dvije stolice posebno razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- I u prisustvu više ljudi iz obe delegacije, a i nasamo. Formirali smo radnu grupu, zajedno s ruskim partnerima, da bismo ustanovili činjenice. Neke stvari koje su iznijete u tome nisu istinite. Recimo, oni točno kažu da postoji ugovor sa Češkom. Ali, nije data dozvola i nijedna od raketa nije isporučena, uvjeravao predsjednik Srbije. On smatra da su napadi na Srbiju česti "zato što je samostalna i nezavisna". - Ali, još jedna stvar, naše tvornice moraju živjeti i raditi. U namjenskoj industriji nam radi izravno oko 24.000 ljudi i zavisi od te industrije. Oružje sada usmjeravamo na snabdijevanje naše vojske, kaže Vučić. Tvrdi da oni koji su ga napadali da je ruski špijun, sada pričaju kako je promijenio stranu. - Ne, gospodo, mi radimo samo za Srbiju. U Srbiji je malo onih koji Srbiju pretpostavljaju svemu i svima drugima, zaključuje u razgovoru javni medijski servis. Obećao je i kako će se osnovati zajedničko tijelo Srbije i Rusije koje će istražiti ove navode. No, oni su poznati još od ranije, na ruskim kanalima tvrdilo se u više navrata kako je na bojnom polju pronađeno korišteno streljivo nedvojbenog srbijanskog porijekla.

U mediju The Kyiv Post tekst o tome objavio je dr. Orhan Dragaš, srbijanski stručnjak za međunarodne odnose koji redovito objavljuje u tom mediju. U tom napisu on primjećuje kako nikada u modernoj povijesti nije iz Rusije prema Srbiji stigao tako oštar dopis. Zaključuje kako je ovakav postupak sasvim očito usmjeren na destabilizaciju Srbije. To tumači na način da ovo mišljenje o tome da Srbija zapravo u ratu Rusije i Ukrajine nije neutralma nije plasirano kroz tradicionalne ruske propagandne kanale nego upravo kroz rusku obavještajnu zajednicu te je tako, doista, upravljano sa samog kremaljskog vrha. Ovaj srbijanski analitičar i prije je tvrdio kako Srbija doista nije ruski igrač na Balkanu pa onda to nije niti Vučić te ovdje ponavlja takvo stajalište. Pa tvrdi kako i ova situacija pokazuje kako Srbija nije pod kontrolom Kremlja. Za Dragaša ovo je moguće i početak šire akcije koja bi, nakon ovih optužbi, išla prema izolaciji Srbije te onda rušenju vlasti uz pomoć unutrašnjih čimbenika gdje ne treba zaboraviti kako kod ozbiljnog dijela stanovništva postoji snažan proruski sentiment.

Interesantno je kako ovo očito Vučiću sklono mišljenje izlazi u utjecajnom ukrajinskom mediju što bi moglo signalizirati da je Srbija s Vučićem ipak odlučila odabrati stranu a autor to podupire i kupnjom francuskih Rafalea, okončanjem ruskog energetskog monopola kroz sporazume s Europskom Unijom o litiju i obnovljivim izvorima, spajanjem plinske mreže Srbije s Bugarskom. Još je rano tako nešto tvrditi sve do jednog trenutka a to je kada se Srbija uključi u program sankcija prema Rusiji. Ruski su analitičari čak i bitno blaži od SVR-ova stanovišta te uzimaju u obzir na nedavne događaje. Jedan je da je Vučić žestoko kritiziran zbog odlaska u Moskvu na Dan pobjede s više strana u Europi. Srbija je ionako pod velikim pritiskom kao što i dalje traju studentski prosvjedi te ne bi bilo neobično, tumači se, da Vučićev režim učini neke ustupke. Tu je, isto tako, i situacija s Naftnom industrijom Srbije iz koje ruski Gazprom odbija izaći a Zapad traži da ga se u potpunosti istisne, a oni nisu zadovoljni držanjem Srbije prema Miloradu Dodiku koji u tom kontekstu ispada najvažnijim ruskim igračem u regiji što Rusi smatraju u najmanju ruku čudnim. U svakom slučaju, nakon ovog istupa ruskog obavještajstva Vučiću je manevarski prostor još manji.