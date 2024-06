Nije ni čudo da se gubitnici ljute: Plaća u Bruxellesu je bogovska, a evo koje još povlastice zastupnici imaju

12 sretnika iz Hrvatske jučer je moglo slaviti nakon što su na EU izborima osvojili mandat. Idućih pet godina živjet će, barem za hrvatske prilike, kao bubrezi u loju. O kakvom se ulogu radilo, najbolje su svjedočili izrazi lica po stožerima. U HDZ-u i SDP-u sa šest, odnosno četiri mandata bili su vidno zadovoljni, a po prvi put u EU parlament svoje predstavnike šalju Možemo i Domovinski pokret. Plaća je bogovska. Na stranicama Europskog parlamenta stoji da mjesečni zastupnici imaju pravo na 10.075,18 EUR bruto, odnosno 7.853,89 EUR neto nakon odbitka poreza EU-a i doprinosa za osiguranje (podaci od 1. srpnja 2023.). Sredstva dolaze iz proračuna Parlamenta. Hrvatskim zastupnicima nakon oporezivanja mjesečno ostaje oko 6000 eura.

No nije samo plaća, tu su i druge povlastice, dnevnice, naknada troškova putovanja, naknada za ured i osoblje... Zastupnici dobivaju dnevnicu od oko 350 eura za svaki dan prisustva na službenim sjednicama unutar i izvan EU. Pokrivaju im se i troškovi putovanja između njihove zemlje članice i mjesta održavanja sjednica u Bruxellesu ili Strasbourgu.

Tu je i mjesečna naknada od nešto manje od 5000 eura za troškove ureda, opreme i komunikacije. Naknada za opće troškove (preciznije, 4950 EUR mjesečno) paušalni je iznos koji zastupnicima omogućuje pokrivanje troškova kao što su najam ureda u državi članici u kojoj su izabrani ili troškova za informatičke hardvere i softvere, uredski materijal, mobilne telefone/pretplate i internetske pretplate, službeno je pojašnjenje.

"Zastupnici u Europskom parlamentu mogu odabrati i osoblje koje se isplaćuje iz proračunskih sredstava koja je EP za to odredio u iznosu od 28.696 EUR mjesečno (od 01/07/2023)", stoji na službenim stranicama Parlamenta. Svi zastupnici imaju pravo na isti iznos, no sami ne primaju ta sredstva. Pri ovakvom zapošljavanju postoje i ograničenja, ne smiju zapošljavati bliske rođake, a asistenti ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Nije loše ni kad idu u mirovinu. Bivši zastupnici imaju pravo na mirovinu kada navrše 63 godine, u skladu s člankom 14. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu. Ona iznosi 3,5 % njihove plaće za svaku punu godinu obnašanja dužnosti i jednu dvanaestinu njihove plaće za svaki dodatni puni mjesec, ali ukupno ne više od 70 %. Mirovine se isplaćuju iz proračuna EU-a.

