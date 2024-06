Koga šaljemo u Europski parlament? Evo rezultata novih izlaznih anketa

*Birači u Hrvatskoj danas su birali 12 zastupnica i zastupnika koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu

*Prema izlaznim anketama Nove TV, HDZ osvaja šest mandata, SDP četiri, a Domovinski pokret i Možemo po jedan

*Na izborima 2019. godine, HDZ i SDP imali su po četiri mandata, a Hrvatski suverenisti, Mislav Kolakušić, Živi zid i Amsterdamska koalicija po jedan

*Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), do 11.30 sati na birališta je izašlo 254.544 (7,69 posto), a do 16.30 sati 487.032 ljudi (15,05 posto)

Reporteri Večernjeg lista prate dojmove i atmosfere iz izbornih stožera:

Izborni stožer HDZ-a

Izborni stožer SDP-a

Izborni stožer DP-a

Izborni stožer Možemo

Tijek događaja:

19:57 - Stigle su nove izlazne ankete Nove TV. Raspodjela mandata prema njima ista je kao i prema ranijim podacima: HDZ 6 mandata, SDP 4 mandata, DP 1 mandat, Možemo 1 mandat.

19:50 - Na izborima 2019. godine, HDZ i SDP imali su po četiri mandata, a Hrvatski suverenisti, Mislav Kolakušić, Živi zid i Amsterdamska koalicija po jedan. Izabrani zastupnici iz Hrvatske u mandatu od 2019. do 2024. bili su Biljana Borzan (SDP), Romana Jerković (SDP), Predrag Fred Matić (SDP), Tonino Picula (SDP), Sunčana Glavak (HDZ), Karlo Ressler (HDZ), Tomislav Sokol (HDZ), Željana Zovko (HDZ), Valter Flego (IDS), Ladislav Ilčić (HRAST), Mislav Kolakušić (Nezavisni) i Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid).

19:09 - Politički analitičar Tonči Tadić u studiju Večernjeg lista komentira izlazne ankete izbora za Europski parlament.

>>OPŠIRNIJE

19:07 - Pristižu prve reakcije na rezultate izlaznih anketa. "Jako smo zadovoljni. Pobijedili smo kada je bila velika izlaznost, pobijedili smo i sada kada je mala izlaznost", kazao je Gordan Jandroković.

"Još uvijek ima nade da bude i više od onoga što smo si sami zacrtali. HDZ-ov šesti visi, vidjet ćemo kako će se to sve rasplesti do kraja dana", ističe Biljana Borzan.

"Prvi puta sada imamo priliku postati europarlamentarna stranka. Treba pričekati konačne rezultate, izlaznost je bila jako niska", kaže Ivana Kekin.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:02 - Uz izuzetak osam biračkih mjesta na samoborskom području, u Hrvatskoj su u nedjelju, u 19 sati zatvorena birališta i završeni europski izbori, četvrti na kojima je sudjelovala i na koje je izašlo malo birača.

Privremeni izbori rezultati znat će se u nedjelju u 23 sata, objavit će ih Državno izborno povjerenstvo (DIP) nakon što se zatvore birališta u Italiji, čiji birači posljednji glasuju u EU.

19:00 - Prema izlaznim anketama Nove TV, HDZ osvaja 33,74 posto i to je šest mandata u Europskom parlamentu. SDP osvaja 27,81 posto (4 mandata), Domovinski pokret 8,67 posto (1 mandat) i Možemo 5,84 posto (1 mandat). Zastupnike u EU parlamentu tako će prema ovome imati samo četiri stranke. IDS, SDSS i drugi osvajaju 4,70 posto, Nina Skočak 4,57 posto, a Most 3,75 posto.

VEZANI ČLANCI:

18:37 - Zbog održavanja automobilističkog natjecanja "Zagreb Delta Rally“, na osam biračkih mjesta na području Samobora glasovat će se do 20,30 sati. Tokom izbornog dana, zbog održavanja "Zagreb Delta Rallya“, određeno vrijeme bit će onemogućen pristup tim biračkim mjestima, objasnilo je u petak Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Produljeno će se glasovati na biračkim mjestima broj 5. Breganica i Višnjevac Podvrški, Breganica 6, broj 11. Cerje Samoborsko, Društveni dom Cerje, broj 23. Jarušje, Vatrogasni dom Jarušje, broj 27. Konšćica, Društveni dom Konšćica, broj 33. Mali Lipovec- Veliki Lipovec, Šipački Breg, Šipački breg 2/1, na biračkom mjestu broj 34. Mali Lipovec- Veliki Lipovec, Dragonoš 16, broj 35. Manja Vas, Kotari, Bukovje Podvrško, Prekrižje Plešivičko, Osnovna škola u Manjoj Vasi i na biračkom mjestu broj 65. Sveti Martin, Osnovna škola u Svetom Martinu pod Okićem.

18:32 - Odaziv birača po županijama do 16.30 sati možete provjeriti OVDJE.

18:30 - Na izbore za Europski parlament do nedjelje poslijepodne izašlo je 487.000 birača ili njih 15,05 posto, objavilo je u 17 sati Državno izborno povjerenstvo (DIP). To je osjetno slabiji odaziv u odnosu na europske izbore iz 2019., kada ih je do istog vremena glasovalo 21,31 posto, ali i na izbore iz 2014., kada ih je glasovalo 16,45 posto.

Pravo birati 12 hrvatskih zastupnika u Europski parlament u nedjelju ima 3 milijuna 371 tisuću birača u zemlji i 40 država u inozemstvu.