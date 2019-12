Nigerijci napustili BiH i vratili se kući

Kako ekskluzivno doznaje Večernji list, iz povjerljivih izvora granične policije BiH, dvojica Nigerijaca, Eboh Kenneth Chinedu i Abia Uchenn Alexandar , koji su iz Hrvatske završili u BiH, tvrdeći da ih je policija ubacila u kombi i deportirala u BiH, napustili su teritorij Bosne letom iz Sarajeva preko Istanbula za glavni grad Nigerije, Abuja, suprotno najavama da se žele vratiti u Hrvatsku i zatražiti politički azil.

Naime, Eboh i Abia u Hrvatsku su s još troje sunarodnjaka doputovali 12. studenoga s važećim vizama s rokom trajanja od šest dana od dana aktivacije, a koje im je izdalo hrvatsko veleposlanstvo u Pretoriji kao studentima koji na natjecanju predstavljaju Tehničko sveučilište iz Owerre. Četvorica njih su nastupali na tom natjecanju i indikativno je da sa sobom nisu imali rekete. Izgubili su sve mečeve koje su igrali. Bili su neuobičajeno slabi za natjecatelje za koje su se predstavljali. Nakon natjecanja su se razišli. Jedan je dva puta pokušao ući u Sloveniju da bi na kraju u Zagrebu prijavio prvo gubitak putovnice, a potom u istoj policijskoj postaji na temelju “izgubljenog” dokumenta zatražio azil.

U isto vrijeme, voditeljica grupe i jedan student su u različitim intervalima napustili Zagreb i vratili se u Nigeriju, dok su Eboh i Abia odsjeli u hostelu od 16. do 18. gdje su, dan za danom, produljivali boravak ignorirajući pritom istek vize kao i datum leta za Istanbul. Prema njihovim tvrdnjama, do Nigerije nisu stigli jer su ih policajci u centru Zagreba izvukli iz tramvaja te prebacili kombijem, zajedno s drugim migrantima, u šumu u Bosni gdje su završili u kampu Miral u Kladuši.

Načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno tada je oštro odbacio sve navode dvojice mladića da ih je policija izvukla iz tramvaja i prebacila u Bosnu ističući da su im u Bosni ponudili povratak kući u Nigeriju.

- Oni su to odbili i prema našim saznanjima željeli su se vratiti u Hrvatsku da bi podnijeli zahtjev za azil. I dalje se istražuju mogućnosti njihova kontakta s krijumčarima. Imamo neka saznanja, naglasio je Zoran Ničeno.

Na koji način su dvojica Nigerijaca zapravo došli do BiH još se istražuje.

Naime, u hostel su se prijavili 16. studenoga oko 18 sati i boravili su dvije noći do 18. studenoga. Odjavili su se oko 11 sati ujutro, rekao je voditelj hostela Branimir Markač navodeći kako Eboh i Abia nisu otišli iz hostela 17. studenog, kako tvrde, već su tog dana u večernjim satima produžili boravak u hostelu za još jednu noć, do 18. studenog. U samom hostelu nisu boravili puno. Uglavnom su dolazili prespavati, komunicirali su s drugim gostima, no kakva je bila njihova povezanost voditelj ne zna.

Prilikom ispitivanja u bihaćkom Uredu za strance nigerijski su studenti tvrdili kako su im stvari i dokumenti ostali u hostelu. Naknadno ih je, kažu, pokupio prijatelj i poslao. To, pak, nije potvrdio voditelj hostela.

- Ne, putovnice su njihove primljene samo radi potreba prijave i u trenutku kada je proces prijave završio i usluga naplaćena dokumenti su im vraćeni u ruke. A po odjavi gosti su pokupili sve svoje stvari, ispričao je Markač.