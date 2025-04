Farmer izgubio prsten, mesar u čudu gledao što je pronašao: 'Ovakvo nešto nisam nikada dosad vidio, jedinstveno je'

Vjenčani prsten koji je farmer Johannes Brandhuber izgubio dok je zobenom silažom hranio krave na svojoj farmi u Simbachu am Innu u južnoj Njemačkoj, kasnije se pojavio u lokalnoj mesnici, piše u utorak Passauer Neue Presse.Brandhuber (32), koji se oženio prije samo dvije godine prsten je izgubio jednoga nedjeljnog jutra u studenom i pomislio je da je zauvijek ostao bez njega. No samo četiri mjeseca kasnije telefonom ga je nazvao Josef Steinleitner, mesar u Vilshofenu an der Donau, mjestu udaljenom oko pedesetak kilometara. Njegovo osoblje prsten je pronašlo u buragu, najvećem dijelu probavnog sustava krave zvane Herzal (na bavarskom dijalektu Malo srce), a ime je dobila po bijeloj mrlji u obliku srca na čelu.

"Ovakvo nešto nisam nikada dosad vidio, jedinstveno je", rekao je Steinleitner, mesar s više od 40 godina staža. Prsten je otkriven isključivo zbog toga što se u skladu sa 135 godina starom obiteljskom tradicijom životinje u toj mesnici tranširaju ručno, rekao je.“Sretna je slučajnost pronaći tako sitan predmet”, kazao je, dodavši kako je već ranije zamijetio da mali metalni predmeti, poput vijaka, često završe upravo u buragu.

Brandhuber je rekao kako se zapravo prestao nadati da će se prsten pronaći, no njegova supruga nije. "Bila je jako zadovoljna kad je prsten pronađen", kazao je. Zamijetivši da je izgubio prsten najprije je pretražio staju od vrha do dna, ali bezuspješno, a potom je supruzi kupio drugi prsten.Originalni prsten malo se oštetio nakon više mjeseci u kravljem buragu, a inicijali se jedva uspijevaju razaznati, kazala je gospođa Brandhuber.

