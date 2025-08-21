Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
GLOBALNI PRITISAK RASTE

21 Zapadna država digla glas: Izraelov plan kolonizacije Zapadne obale izaziva međunarodnu krizu

Aftermath of an Israeli strike on a tent camp sheltering displaced people, in Deir Al-Balah
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
1/3
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
21.08.2025.
u 20:50

Mjere koje je poduzela izraelska vlada "kompromitiraju našu zajedničku volju da osiguramo sigurnost i prosperitet na Bliskom istoku", ističu šefovi diplomacije 21 države.

Plan kolonizacije okupirane Zapadne obale, koji je u srijedu odobrio Izrael, "neprihvatljiv" je i predstavlja "kršenje međunarodnog prava", objavila je u četvrtak u zajedničkoj izjavi 21 zapadna država. "Osuđujemo tu odluku i najstrože zahtijevamo da se odmah povuče", rekli su ministri vanjskih poslova tih zemalja.

Projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali trebao bi podijeliti to palestinsko područje na dva dijela, sprječavajući bilo kakav teritorijalni integritet buduće palestinske države. Mjere koje je poduzela izraelska vlada "kompromitiraju našu zajedničku volju da osiguramo sigurnost i prosperitet na Bliskom istoku", ističu šefovi diplomacije 21 države. Među njima su Australija, Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Island, Irska, Italija, Japan, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija. Izjavu je potpisala i šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich, krajnji desničar, pozvao je u srijedu da se ubrza provedba plana i anektira Zapadnu obalu koju je Izrael okupirao 1967., kao odgovor na najavu nekoliko zemalja da će priznati palestinsku državu. Izuzevši istočni Jeruzalem, koji je Izrael anektirao, na Zapadnoj obali živi gotovo tri milijuna Palestinaca, uz oko 500.000 Izraelaca u naseljima koje UN smatra nezakonitim po međunarodnom pravu.

Ključne riječi
Palestinci međunarodno pravo Zapadna obala Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još