21 Zapadna država digla glas: Izraelov plan kolonizacije Zapadne obale izaziva međunarodnu krizu

Plan kolonizacije okupirane Zapadne obale, koji je u srijedu odobrio Izrael, "neprihvatljiv" je i predstavlja "kršenje međunarodnog prava", objavila je u četvrtak u zajedničkoj izjavi 21 zapadna država. "Osuđujemo tu odluku i najstrože zahtijevamo da se odmah povuče", rekli su ministri vanjskih poslova tih zemalja.

Projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali trebao bi podijeliti to palestinsko područje na dva dijela, sprječavajući bilo kakav teritorijalni integritet buduće palestinske države. Mjere koje je poduzela izraelska vlada "kompromitiraju našu zajedničku volju da osiguramo sigurnost i prosperitet na Bliskom istoku", ističu šefovi diplomacije 21 države. Među njima su Australija, Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Island, Irska, Italija, Japan, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija. Izjavu je potpisala i šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich, krajnji desničar, pozvao je u srijedu da se ubrza provedba plana i anektira Zapadnu obalu koju je Izrael okupirao 1967., kao odgovor na najavu nekoliko zemalja da će priznati palestinsku državu. Izuzevši istočni Jeruzalem, koji je Izrael anektirao, na Zapadnoj obali živi gotovo tri milijuna Palestinaca, uz oko 500.000 Izraelaca u naseljima koje UN smatra nezakonitim po međunarodnom pravu.