Netanyahu i Gantz opet izjednačeni

Opet, slično kao i na prethodnom glasovanju prije pet mjeseci, rezultati parlamentarnih izbora u Izraelu vrlo su izjednačeni i nijedna stranka ne može reći da je jasan pobjednik. Prema prvim izlaznim anketama koje su jučer kasno navečer objavila dva televizijska kanala, tamošnji birači dali su premijeru Benjaminu Netanyahuu i njegovoj ultrakonzervativnoj koaliciji 54 mjesta u Knessetu, a centristička Plavo-bijela koalicija koju predvodi bivši glavni zapovjednik izraelske vojske Benny Gantz dobila je 58 mjesta.

I sve druge izlazne ankete malu prednost daju Gantzu i njegovoj koaliciji koji dobiva četiri do pet mjesta više od Netanyahua i njegovih partnera. Izlaznost je bila veća od očekivane, a osobito je porasla među izraelskim Arapima čiji je odaziv na izbore u travnju bio 49 posto. Izlazne ankete daju Udruženoj arapskoj listi između 11 i 13 mjesta, tako da bi oni mogli odigrati vrlo važnu ulogu u postizbornom periodu.

Yisrael Beitenu, stranka bivšeg Netanyahuova saveznika Avigdora Liebermana, koji je nakon izbora u travnju upropastio premijerove napore da formira vladu, dobila je pet mjesta. Službeni rezultati očekuju se danas tijekom dana, no najvjerojatnije navečer.

Netanyahu je ovaj put imao vrlo oštru ultrakonzervativnu i nacionalističku kampanju.

Glavni adut za privlačenje ultraortodoksnih, konzervativnih i nacionalističkih birača bila je najava aneksije trećine palestinske Zapadne obale, i to odmah nakon što osvoji novi mandat. Okomio se i na izraelske Arape, koji su se za ove izbore udružili u koaliciju, nazvavši ih petokolonašima koji podrivaju same temelje židovske države. Takvim obećanjima on želi pridobiti ultradesne i ultraortodoksne stranke na svoju stranu. Netanyahuu iz pozadine pomaže i američki predsjednik Donald Trump najavama o novom mirovnom planu između Izraela i Palestinske samouprave, kojemu je temelj aneksija trećine Zapadne obale.

I prije izbornog dana ankete su pokazivale da bi Ujedinjena arapska lista mogla osvojiti značajan broj mjesta u Knessetu i da bi njezini zastupnici mogli biti jezičac na vagi u korist Bennyja Gantza.

On i njegova Plavo-bijela koalicija predizbornu kampanju koncentrirali su na osobnost i moralni profil Netanyahua, najdugovječnijeg premijera u povijesti Izraela. Premijeru, naime, prijete tri optužnice za vrlo ozbiljnu korupciju, pronevjere i prijevare. Gantz obećava da će kao premijer intenzivno raditi na ujedinjavanju društva, a ne na stvaranju razdora i mržnje.

Predsjednik Reuven Rivlin, vjerojatno tijekom današnjeg dana, dat će mandat za sastav vlade onoj stranci koja pokaže da ima potencijal da okupi većinu od 61 zastupnika u Knessetu. Za pregovore će imati 28 dana i još 14 dana produžetka. Kako stvari sada stoje, Benny Gantz na svojoj strani ima možda i koji adut više, osobito ako za partnere pridobije arapske stranke. No, zbog velike izjednačenosti, formiranje koalicije bit će vrlo teško i za Netanyahua i za Gantza, a ne mogu se isključiti ni novi izbori.