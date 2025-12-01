Trump priznao tajni poziv: 'Da, razgovarali smo'; A onda se neočekivano pojavio Maduro i sve iznenadio

Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro prekinuo je u nedjelju višednevnu šutnju i pojavio se u javnosti prvi put od srijede, čime je okončao glasine da je napustio zemlju usred najozbiljnije eskalacije odnosa sa Sjedinjenim Državama u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik koji inače gotovo svakodnevno nastupa na državnoj televiziji posljednji put je viđen u srijedu kada je na Telegramu objavio kratki video kako vozi Caracasom. Pet dana bez javnog nastupa izazvalo je lavinu spekulacija, od bijega u inozemstvo do moguće bolesti. U nedjelju poslijepodne Maduro se neočekivano pojavio na godišnjoj ceremoniji dodjele nagrada za najbolju specijalnu kavu u istočnom dijelu glavnog grada. Na snimkama koje su kružile internetom vidi se kako opušteno sjedi u prvom redu, pijucka kavu, dodjeljuje medalje proizvođačima i na kraju uzvikuje. "Venezuela je neuništiva, nedodirljiva i nepobjediva!". Nijednom riječju nije izravno spomenuo krizu s Washingtonom.

Sve se dogodilo se samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump na letu Air Force Oneom potvrdio da je telefonski razgovarao s Madurom. "Ne želim to komentirati – odgovor je da“, kratko je rekao Trump novinarima kad su ga upitali je li razgovor održan. "Ne bih rekao je li prošao dobro ili loše. Bio je to samo telefonski poziv", kazao je. Prema pisanju New York Timesa i Wall Street Journala, razgovor se dogodio ranije u studenom, javlja CNN.

Istodobno, američka vojska dramatično je pojačala prisutnost u Karibima. Više od desetak ratnih brodova i oko 15.000 vojnika raspoređeno je u regiji pod službenim izgovorom borbe protiv trgovine drogom. Caracas to vidi kao pripremu za invaziju ili prisiljavanje Madura na odlazak. U posljednja tri mjeseca američki brodovi i zrakoplovi izveli su više napada na sumnjive brodove u Karibima, pri čemu je, prema dosad dostupnim podacima, poginulo više od 80 osoba. Venezuela je u nedjelju prvi put javno priznala da su među poginulima i njezini državljani.

"Nema objavljenog rata, pa ovo ne može biti ništa drugo nego ubojstvo", rekao je Jorge Rodríguez, predsjednik venezuelanske Nacionalne skupštine, na konferenciji za novinare. "Svaki čovjek ima pravo na pravično suđenje, nitko ne smije biti brutalno likvidiran", kazao je. Rodríguez je najavio da će parlament u ponedjeljak osnovati posebno povjerenstvo za istragu tih događaja.

Dan ranije Maduro je u pismu glavnom tajniku OPEC-a Haithamu Al Ghaisu optužio SAD da „stalnim i izričitim prijetnjama“ pokušava silom preuzeti venezuelanske naftne rezerve, koje se smatraju najvećima na svijetu. "Ništa nas neće zaustaviti. Nastavit ćemo biti slobodni i suvereni", poručio je venezuelanski ministar vanjskih poslova Yvan Gil Pinto objavivši pismo na Telegramu.

Trump je proteklih dana upozoravao na moguće kopnene udare i savjetovao zrakoplovnim kompanijama da izbjegavaju venezuelanski zračni prostor, no u nedjelju je umanjio težinu tog upozorenja. "Nemojte tome pridavati preveliku važnost – samo ne smatramo Venezuelu baš prijateljskom zemljom", dodao je.