Nejednaka razvijenost vidi se i u računima koje plaćaju građani

Sreća pa Hrvatski sabor ne radi. Da su zastupnici nekim čudom danas na poslu, moglo je doći do kratkog spoja, požara i ozljeda jer Miro Bulj, poznat po populističkim performansima, vjerojatno ne bi odolio da za govornicom u praksi ne demonstrira ono što ga tišti.

Ovaj put tišti ga – struja.

Kako zasad nema pristup govornici ili oltaru, na blagdan Velike Gospe gostovao je na N1 televiziji i komentirao HEP-ove mjere štednje i moguće restrikcije. Požalio se da je "tri, četiri, pet puta" poskupjela rasvjeta. Porasli su računi za struju za dostavu vode kućanstvima preko crpnih stanica. To je nezapamćeni harač, rekao je razočarani zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj. Morat će, priprijetio je sinjski Prometej koji će građanima dati jeftiniju struju, poduzeti neke korake jer ne može dozvoliti poskupljenja.

Nije to prvi put da lokalni superjunaci populistički reagiraju i najave borbu protiv pohlepnog državnog aparata, kunopija iz državnih poduzeća i drugih unutarnjih neprijatelja koji, eto, narodu žele zlo, no oni će, kao zaštitnici, stati na branik novčanika. Mikrofon i papir trpe sve, no Bulj nije uspio objasniti način na koji funkcionira tržišno gospodarstvo.

Kako se formiraju cijene struje na burzama? Kako je poskupljenje plina utjecalo na poskupljenje proizvodnje struje? Kako suša utječe na rad hidroelektrana u cijeloj Europi?

U HEP Opskrbi odgovorili su mu da ne mogu imati poseban status ili cjenik za pojedine dijelove Hrvatske, a ukazali su i na činjenicu da neki drugi kupci imaju nižu cijenu opskrbe jer su je na vrijeme ugovorili na duži rok, čime su spriječili rast troškova za građane. To je, istina, učinio i Grad Sinj, ali samo za pojedine dijelove gradske potrošnje, ne i za vodovod. Bilo je već situacija da lokalni šerifi dižu bune, a da sami nisu poduzeli sve da računi budu što manji.

Hrvatska je infrastrukturno neravnomjerno razvijena zemlja pa negdje imamo najmodernije pročistače vode, postrojenja za zbrinjavanje otpada i štedljivu LED rasvjetu, sufinanciranje solara, uvedeno "smart" upravljanje i ishođene zelene certifikate. A negdje nemamo ništa od toga. Politolozi u neka od osnovnih obilježja populizma ubrajaju i pojednostavnjenje društvene stvarnosti te ukidanje racionalnog političkog diskursa. Najlakše je zagrmjeti: "To je harač!"

