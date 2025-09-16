Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
BOLNICE POKUŠAVAJU PRIVUĆI STIPENDIJAMA

Nedostaje nam 4000 medicinskih sestara, mnoge nakon škole ne rade u struci: 'Idem raditi u dm, veća je plaća'

Zagreb: Obilježava se 12. svibanj, Međunarodni dan sestrinstva
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
16.09.2025.
u 21:56

Srednju medicinsku godišnje završi oko 1150 učenika u 24 srednje medicinske škole. Ove godine ih se 862 upisalo u registar Komore, a ostali su krenuli na studij

U kolovozu je u KBC-u Zagreb primljeno troje prvostupnika sestrinstva i osam medicinskih sestara/tehničara, a raspisan je natječaj za 40 medicinskih sestara i tehničara opće njege te 20 prvostupnika sestrinstva. Već početkom rujna ondje su raspisali novi natječaj za 30 prvostupnika sestrinstva i 30 "srednjih" sestara/tehničara. Rebro zapošljava više od 2300 medicinskih sestara i tehničara, kojih konstantno nedostaje. Samo je ove godine 200 sestara dalo otkaz pa se natječaji za posao praktički objavljuju jedan za drugim.

Veća plaća u dm-u

Slično je i u drugim bolnicama. KBC Osijek trenutačno traži pet medicinskih sestara, u KB-u Dubrava ovih je dana na razgovor za posao pozvano 13 prvostupnika i 27 sestara, a KB Sveti duh traži 15 prvostupnika sestrinstva i 17 sestara/tehničara. – Mi smo nastavna baza i k nama dolaze na praksu iz srednje medicinske škole, pokušavamo ih ‘regrutirati’, ali sa slabim uspjehom. Ni 50 posto đaka nakon završene medicinske škole ne uđe u proces rada u zdravstvu. Jedna mi je medicinska sestra rekla: "Idem raditi u dm, veća je plaća, a odgovornost neusporedivo manja." Činjenica je da mnogi odu studirati na neki od brojnih učilišta i fakulteta sestrinstva, kojih ima više od 20. Po završetku očekuju plaću adekvatnu stupnju obrazovanja, ali sve je više medicinskih sestara koje nose crnu knjigu i rade za kompjutorom, a sve manje onih koji se mogu pobrinuti za bolesnog čovjeka – govori prof. Stjepko Pleština, šef onkologije na Rebru.

Prema posljednjim analizama iz 2021., u zdravstvenom sustavu nedostaje 4000 medicinskih sestara. – Godišnje ih srednjoškolsko obrazovanje završi oko 1150 u 24 srednje medicinske škole. Svake godine su kvote potpuno popunjene. Ove se godine nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja njih 862 upisalo u registar HKMS-a dok ostatak nastavlja školovanje na fakultetima – rekao nam je Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Također, dodaje, nedostaje oko 1400 prvostupnika.

– Problem oko nepriznavanja javlja se u pojedinim ustanovama koje smatraju da u skladu s pravilnikom o normativima i standardima nemaju zakonsku obavezu priznati viši stupanj obrazovanja. Magistara sestrinstva imamo i više nego što je određeno zadnjom Uredbom te nam to predstavlja priliku da u budućnosti pokušamo iskoristiti taj kadar proširivanjem Uredbe – predlaže Gazić.

Manjku kadra u KBC-u Split odlučili su doskočiti stipendiranjem mladih medicinara. Od ove školske godine, po 300 eura mjesečno dobivat će 20 redovnih učenika trećeg, četvrtog i petog razreda srednjih škola koje obrazuju učenike u programu medicinska sestra/tehničar opće njege, kao i 10 redovnih studenata treće godine prijediplomskog studija sestrinstva koji potpišu ugovor sa splitskim KBC-om. Stipendisti će se nakon završetka školovanja zaposliti u splitskoj bolnici i ondje raditi onoliko dugo koliko im je trajala stipendija.

– Ulaganje u zdravstvene radnike najvažnija je investicija u budućnost zdravstvene skrbi. Pokretanjem ovog programa stipendija želimo osigurati kontinuitet stručnog i odgovornog kadra, ali i poslati jasnu poruku mladima da ih ovdje čekaju prilike, stabilnost i dugoročna podrška. Suočeni s izazovima u zapošljavanju medicinskih sestara i tehničara, odlučili smo djelovati proaktivno: ne čekati da kadar dođe, već ga stvarati i graditi zajedno – istaknuo je prof. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split. Glavna sestra splitskog KBC-a, Ivanka Ercegović dodala je kako stipendiranjem nastoje potaknuti dugoročno vezivanje za bolnicu i stvoriti snažan temelj za budućnost.

Kadrovska politika

KBC Rijeka stipendira učenike i studente već tri godine, a prema informacijama vidljivima na njihovoj web-stranici, čini se da je model uspješan: proteklih su dana popunili svih 25 radnih mjesta za koje su raspisali natječaj u kolovozu te uz to zaposlili devet prvostupnika i 16 medicinskih sestara/tehničara. Idu i korak dalje.

– Kako bi se odgovorno upravljalo zdravstvenom ustanovom, nužno je kontinuirano skrbiti o nizu komplementarnih aspekata, od financijske stabilnosti i njezina unapređenja, materijalnih uvjeta, te kvalitete, dostupnosti i sigurnosti zdravstvene zaštite. Područje ljudskih resursa svakako je jedno od ključnih. Stoga o navedenom vodimo dugoročnu razvojnu politiku s posebnim osvrtom na izvrsnost, mlade talente i deficitarni kadar. Kako su pojedine medicinske struke deficitarne ne samo u našoj ustanovi, već i na nacionalnoj te na razini EU, u protekle tri godine uveli smo stipendiranje učenika i studenata sestrinstva, a od ove školske/akademske godine uz to stipendirat ćemo i studente radiološke tehnologije. Planirano vrijeme raspisivanja natječaja za stipendije KBC-a Rijeka, u skladu s dovršetkom postupka upisa na svim obuhvaćenim razinama obrazovanja je 22. rujna 2025. – doznajemo od prof. Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Stipendije daje i OB Zadar, i to po 200 eura učenicima završnog razreda srednje medicinske škole te studentima na trećoj, završnoj godini fakulteta zdravstvenih studija, budućim prvostupnicima sestrinstva, primaljstva i medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Sa 150 eura stipendiraju i buduće kuhare u završnom razredu ugostiteljske škole, budući da u bolnicama kronično nedostaje i kuhara. Natječaj će raspisati u sljedećim danima.

FOTO Prodaje se luksuzan četverosoban stan u podsljemenskoj zoni: Ima vinskim podrum, vrtnu terasu i teretanu
Zagreb: Obilježava se 12. svibanj, Međunarodni dan sestrinstva
1/16
Ključne riječi
stipendije medicinski tehničari medicinske sestre

Komentara 12

Pogledaj Sve
PI
Prezime i ime
22:06 16.09.2025.

netkonesto... a tebe trebaju prijavit policiji za klevetu..

FR
franjo
22:23 16.09.2025.

Medicinsko osoblje i osoblje po staračkim domovima treba platiti i duplo više nego one u dm . To je najhumaniji i častan posao i svaka pohvala onima koji to rade. Znači nova ministrica zdravstva treba znati što joj je posao ili će nastaviti kao krimos beros…

MA
marlow
22:31 16.09.2025.

Nema novca,nema sestara

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zadar: Marko Vučetić
Premium sadržaj
Video sadržaj
INTERVJU: MARKO VUČETIĆ

Kršćanstvo podsjetnik na sve ono što u životu trebaju prekršiti i izdati

Svijet ideja mi nudi ono što mi praksa oduzima. Svijet ideja je savršen i gotovo sam siguran da nam ideje služe kao upute što bismo trebali ostvariti u životu. No, čini mi se da mnogima kršćanstvo služi kao podsjetnik na sve ono što u životu trebaju prekršiti i što trebaju izdati, a ne kao poticaj da usavršavaju vlastito djelovanje i približavaju ga idejnom. Umjesto da se bore za ostvarenje idejnog, oni ga razapinju i izdaju ono do čega su umom došli. Zbog toga mi je teoretsko bavljenje uvijek bilo draže od prakse

Učitaj još