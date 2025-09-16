Nedostaje nam 4000 medicinskih sestara, mnoge nakon škole ne rade u struci: 'Idem raditi u dm, veća je plaća'

U kolovozu je u KBC-u Zagreb primljeno troje prvostupnika sestrinstva i osam medicinskih sestara/tehničara, a raspisan je natječaj za 40 medicinskih sestara i tehničara opće njege te 20 prvostupnika sestrinstva. Već početkom rujna ondje su raspisali novi natječaj za 30 prvostupnika sestrinstva i 30 "srednjih" sestara/tehničara. Rebro zapošljava više od 2300 medicinskih sestara i tehničara, kojih konstantno nedostaje. Samo je ove godine 200 sestara dalo otkaz pa se natječaji za posao praktički objavljuju jedan za drugim.

Veća plaća u dm-u



Slično je i u drugim bolnicama. KBC Osijek trenutačno traži pet medicinskih sestara, u KB-u Dubrava ovih je dana na razgovor za posao pozvano 13 prvostupnika i 27 sestara, a KB Sveti duh traži 15 prvostupnika sestrinstva i 17 sestara/tehničara. – Mi smo nastavna baza i k nama dolaze na praksu iz srednje medicinske škole, pokušavamo ih ‘regrutirati’, ali sa slabim uspjehom. Ni 50 posto đaka nakon završene medicinske škole ne uđe u proces rada u zdravstvu. Jedna mi je medicinska sestra rekla: "Idem raditi u dm, veća je plaća, a odgovornost neusporedivo manja." Činjenica je da mnogi odu studirati na neki od brojnih učilišta i fakulteta sestrinstva, kojih ima više od 20. Po završetku očekuju plaću adekvatnu stupnju obrazovanja, ali sve je više medicinskih sestara koje nose crnu knjigu i rade za kompjutorom, a sve manje onih koji se mogu pobrinuti za bolesnog čovjeka – govori prof. Stjepko Pleština, šef onkologije na Rebru.

Prema posljednjim analizama iz 2021., u zdravstvenom sustavu nedostaje 4000 medicinskih sestara. – Godišnje ih srednjoškolsko obrazovanje završi oko 1150 u 24 srednje medicinske škole. Svake godine su kvote potpuno popunjene. Ove se godine nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja njih 862 upisalo u registar HKMS-a dok ostatak nastavlja školovanje na fakultetima – rekao nam je Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Također, dodaje, nedostaje oko 1400 prvostupnika.

– Problem oko nepriznavanja javlja se u pojedinim ustanovama koje smatraju da u skladu s pravilnikom o normativima i standardima nemaju zakonsku obavezu priznati viši stupanj obrazovanja. Magistara sestrinstva imamo i više nego što je određeno zadnjom Uredbom te nam to predstavlja priliku da u budućnosti pokušamo iskoristiti taj kadar proširivanjem Uredbe – predlaže Gazić.

Manjku kadra u KBC-u Split odlučili su doskočiti stipendiranjem mladih medicinara. Od ove školske godine, po 300 eura mjesečno dobivat će 20 redovnih učenika trećeg, četvrtog i petog razreda srednjih škola koje obrazuju učenike u programu medicinska sestra/tehničar opće njege, kao i 10 redovnih studenata treće godine prijediplomskog studija sestrinstva koji potpišu ugovor sa splitskim KBC-om. Stipendisti će se nakon završetka školovanja zaposliti u splitskoj bolnici i ondje raditi onoliko dugo koliko im je trajala stipendija.

– Ulaganje u zdravstvene radnike najvažnija je investicija u budućnost zdravstvene skrbi. Pokretanjem ovog programa stipendija želimo osigurati kontinuitet stručnog i odgovornog kadra, ali i poslati jasnu poruku mladima da ih ovdje čekaju prilike, stabilnost i dugoročna podrška. Suočeni s izazovima u zapošljavanju medicinskih sestara i tehničara, odlučili smo djelovati proaktivno: ne čekati da kadar dođe, već ga stvarati i graditi zajedno – istaknuo je prof. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split. Glavna sestra splitskog KBC-a, Ivanka Ercegović dodala je kako stipendiranjem nastoje potaknuti dugoročno vezivanje za bolnicu i stvoriti snažan temelj za budućnost.

Kadrovska politika



KBC Rijeka stipendira učenike i studente već tri godine, a prema informacijama vidljivima na njihovoj web-stranici, čini se da je model uspješan: proteklih su dana popunili svih 25 radnih mjesta za koje su raspisali natječaj u kolovozu te uz to zaposlili devet prvostupnika i 16 medicinskih sestara/tehničara. Idu i korak dalje.

– Kako bi se odgovorno upravljalo zdravstvenom ustanovom, nužno je kontinuirano skrbiti o nizu komplementarnih aspekata, od financijske stabilnosti i njezina unapređenja, materijalnih uvjeta, te kvalitete, dostupnosti i sigurnosti zdravstvene zaštite. Područje ljudskih resursa svakako je jedno od ključnih. Stoga o navedenom vodimo dugoročnu razvojnu politiku s posebnim osvrtom na izvrsnost, mlade talente i deficitarni kadar. Kako su pojedine medicinske struke deficitarne ne samo u našoj ustanovi, već i na nacionalnoj te na razini EU, u protekle tri godine uveli smo stipendiranje učenika i studenata sestrinstva, a od ove školske/akademske godine uz to stipendirat ćemo i studente radiološke tehnologije. Planirano vrijeme raspisivanja natječaja za stipendije KBC-a Rijeka, u skladu s dovršetkom postupka upisa na svim obuhvaćenim razinama obrazovanja je 22. rujna 2025. – doznajemo od prof. Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Stipendije daje i OB Zadar, i to po 200 eura učenicima završnog razreda srednje medicinske škole te studentima na trećoj, završnoj godini fakulteta zdravstvenih studija, budućim prvostupnicima sestrinstva, primaljstva i medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Sa 150 eura stipendiraju i buduće kuhare u završnom razredu ugostiteljske škole, budući da u bolnicama kronično nedostaje i kuhara. Natječaj će raspisati u sljedećim danima.