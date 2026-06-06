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'Ništa bez Boga i molitve'

Rojs nakon izlaska iz bolnice: 'Ostajem vjeran: Bogu, obitelji, domovini, Tuđmanu i Šušku, do groba'

Ljubo Ćesić Rojs
VL
Autor
Večernji.hr
06.06.2026.
u 14:21

"Našli su mi još tri tromba u lijevoj nozi. Nosim elastičnu čarapu od prstiju do prepona i pijem pojačanu terapiju. Hvala Bogu da se jedan ugrušak nije proširio dalje, već se zaustavio na račvanju plućnih krila. Prva dva dana bila su rizična, a sada slijedi oporavak koji će trajati oko šest mjeseci", izjavio je Rojs.

Nakon nekoliko dana provedenih u bolnici zbog plućne embolije, general Ljubo Ćesić Rojs pušten je na kućnu njegu. Kaže da se osjeća bolje, ali da će oporavak potrajati oko šest mjeseci jer mu je dijagnosticirano još nekoliko trombova u lijevoj nozi, piše portal Hercegovka.net. "Puno fratara me zvalo i molilo za mene. Bog je uslišio molitve i sada sam bolje",kazao je Rojs. Posebnu snagu dala mu je i dodatna radost. Naime, dobio je sedmog unuka prije osam dana. 

"Boravio sam protekli vikend u našoj Hercegovini zbog obiteljske proslave. Od najmlađeg brata kći je imala svetu krizmu, potom sam dobio sedmog unuka, a onda me zadesila i ova situacija. Moram se čuvati, još je sve svježe", dodao je. Oporavak će trajati jer su mu liječnici otkrili i dodatne trombove u nozi. Mora se strogo pridržavati liječničkih uputa.  "Našli su mi još tri tromba u lijevoj nozi. Nosim elastičnu čarapu od prstiju do prepona i pijem pojačanu terapiju. Hvala Bogu da se jedan ugrušak nije proširio dalje, već se zaustavio na račvanju plućnih krila. Prva dva dana bila su rizična, a sada slijedi oporavak koji će trajati oko šest mjeseci", izjavio je Rojs. Posebno je zahvalio svima koji su mu proteklih dana uputili riječi podrške i molitve.

"Hvala svima na dobrim željama i molitvama. Ništa bez Boga i molitve. Mnogi su me zvali, među njima i naš provincijal. To mi puno znači", poručio je. Na kraju je uputio pozdrav Hercegovini, ističući vrijednosti za koje kaže da im ostaje vjeran. "Ostajem vjeran: Bogu, obitelji, domovini, Tuđmanu i Šušku, do groba. Veliki pozdrav svima u našoj kršnoj Hercegovini", kazao je za Hercegovka.net Rojs.

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Ljubo Ćesić Rojs

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