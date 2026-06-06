Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOCKICE KOJE SU OSVOJILE SVIJET (3)

Kravata Dres jedini uz šahovnicu uvodi još jedan simbol hrvatske baštine

VL
Autor
Filip Fijan, autor knjige Hrvatski dres
06.06.2026.
u 14:38

To ga čini prvom i za sada jedinom inovacijom hrvatskoga dresa nakon prvoga dresa s kvadratićima iz 1990. godine, koji je dizajnirao Miroslav Šutej u povodu prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije

Države dobivaju možda najveću pozornost svjetskih medija zahvaljujući organizaciji velikih događanja poput svjetskih nogometnih prvenstava ili Olimpijskih igara. Međutim, Hrvatska kao mala zemlja nema kapaciteta za organizaciju takvih događanja, što ne mora biti ograničavajući čimbenik jer upravo stalnim uspjesima hrvatskih sportaša na najvećim sportskim natjecanjima dobivamo veliku pozornost svjetske javnosti.

Uz sjajne nogometne uspjehe, Hrvatska redovito osvaja svjetska i olimpijska odličja u rukometu, vaterpolu, atletici, gimnastici, veslanju, skijanju itd., a mnogi hrvatski sportaši postali su ikone svojih disciplina. Blanka Vlašić proglašena je najboljom svjetskom atletičarkom za 2010. godinu po izboru Međunarodnoga atletskog saveza (IAAF), a Ivano Balić iste je godine proglašen najboljim rukometašem svih vremena po izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF). Goran Ivanišević uvršten je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, Dražen Petrović postao je, unatoč tragično prekinutoj karijeri, jedna od najvećih europskih zvijezda u NBA ligi, Ivica i Janica Kostelić danas su legende alpskoga skijanja, a braća Sinković veslački velikani.

Ključne riječi
kravata brend Dresovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ilustracija dječjeg vrtića
EVO KOLIKA JE ŠTETA

Naplata vrtića u Vukovaru nezakonita! Domovinski pokret: 'Tko će odgovarati za ovu odluku?'

– Netko je svjesno prekinuo javno savjetovanje, netko je odlučio nastaviti proceduru, netko je pripremio i odobrio akte, a potom je takva odluka završila na Gradskom vijeću gdje je usvojena. Još je ozbiljnije to što se odluka nastavila primjenjivati i nakon što smo javno upozorili na njezinu nezakonitost. To pokazuje da nije riječ o previdu, nego o svjesnom postupanju – ustvrdio je Dario Tišov

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!