Kravata Dres jedini uz šahovnicu uvodi još jedan simbol hrvatske baštine

Države dobivaju možda najveću pozornost svjetskih medija zahvaljujući organizaciji velikih događanja poput svjetskih nogometnih prvenstava ili Olimpijskih igara. Međutim, Hrvatska kao mala zemlja nema kapaciteta za organizaciju takvih događanja, što ne mora biti ograničavajući čimbenik jer upravo stalnim uspjesima hrvatskih sportaša na najvećim sportskim natjecanjima dobivamo veliku pozornost svjetske javnosti.
Uz sjajne nogometne uspjehe, Hrvatska redovito osvaja svjetska i olimpijska odličja u rukometu, vaterpolu, atletici, gimnastici, veslanju, skijanju itd., a mnogi hrvatski sportaši postali su ikone svojih disciplina. Blanka Vlašić proglašena je najboljom svjetskom atletičarkom za 2010. godinu po izboru Međunarodnoga atletskog saveza (IAAF), a Ivano Balić iste je godine proglašen najboljim rukometašem svih vremena po izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF). Goran Ivanišević uvršten je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, Dražen Petrović postao je, unatoč tragično prekinutoj karijeri, jedna od najvećih europskih zvijezda u NBA ligi, Ivica i Janica Kostelić danas su legende alpskoga skijanja, a braća Sinković veslački velikani.
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To ga čini prvom i za sada jedinom inovacijom hrvatskoga dresa nakon prvoga dresa s kvadratićima iz 1990. godine, koji je dizajnirao Miroslav Šutej u povodu prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije
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